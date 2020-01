Evo ve algo de corrupción en medios y lanza críticas

"A lo mejor los dueños de los medios de comunicación no se dan cuenta, pero también siento que hay algo de corrupción", aseveró en Palacio de Gobierno el presidente Evo Morales, durante la promulgación de la ley que amplía las licencias para radios y televisoras hasta 2019.



La autoridad agregó que "no quiero contar mi experiencia como dirigente sindical las insinuaciones y saben algunos medios de comunicación", en referencia a algunas "insinuaciones" para "pagar por una cobertura, pagar por una entrevista".



Luego, en su cuenta oficial en Twitter, el mandatario sostuvo que: "Recomendé a los medios de comunicación que no mientan, ni dañen la dignidad de las personas, y eviten violar sus propios códigos de ética" (sic).



Además, reiteró que en el país existe una "exagerada libertad de expresión", señalando que en otras naciones se asumen medidas drásticas contra difusoras que mienten o insultan a autoridades, extremo que no existe en Bolivia.



En días pasados, Morales sostuvo que: "Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dependiente de la OEA, se suma al "Cártel de la Mentira"", frente sugerencia de prudencia en el uso de denominativos y el pedido de evitar la discriminación en el manejo de la publicidad estatal.