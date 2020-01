Decomisan 1,5 toneladas de chorizos en mal estado

Casi una tonelada y media de embutidos y materia prima para chorizos en mal estado han sido decomisados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el gobierno municipal durante los controles por San Juan.

Ambas instituciones, por separado, realizaron sendos operativos y también divulgaron listas de marcas y embutidoras autorizadas para comercializar productos en esta festividad, lo que generó conflictos de competencias. El Senasag divulgó una lista autorizando a 16 empresas, las cuales cuentan con registro sanitario, mientras que la Alcaldía divulgó otra con 42 marcas que cumplieron con los requisitos exigidos, entre ellos haber cumplido con las pruebas de calidad e innocuidad.

El director regional del Senasag, Miguel Barrientos, indicó que el Senasag controla la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento, y las empresas que cumplen con esas condiciones obtienen el registro sanitario, el cual les autoriza vender sus productos en el territorio nacional. En este sentido, dijo que el Senasag garantiza la calidad de los productos que cuentan con el sello de esta repartición, pero no así de las que no lo tienen.

Agregó que es tuición del Senasag realizar operativos a distintas factorías y que en este marco, se realizaron inspecciones en 10 fábricas, logrando decomisar 600 kilogramos de materia prima para embutidos y 300 kilogramos de chorizos. Barrientos hizo notar que estas factorías no tenían registro sanitario.

Por su lado, el director de Defensa al Consumidor de la Alcaldía, Óscar Montaño, defendió la lista y las acciones de la comuna cruceña al indicar que por mandato constitucional los gobiernos municipales tienen la facultad exclusiva de controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios, dentro de su jurisdicción. En ese sentido, dijo que han hecho controles, logrando decomisar más de 400 kilogramos de embutido en mal estado, en el marco del Plan San Juan.

Agregó que los productos autorizados por el gobierno municipal están garantizados para el consumo, ya que para obtener el permiso las empresas cumplieron con los requisitos de calidad e inocuidad. Por ejemplo, se les exige que presenten los análisis físico-químico y microbiológico hechos por algún laboratorio autorizado, y para garantizar que estos no estén alterados el municipio realiza sus propios exámenes en el laboratorio municipal.

Los controles continuarán

El director del Senasag indicó que continuarán realizando controles periódicos y precisó que las empresas deben renovar sus registros cada dos años. Entretanto, el director de Defensa del Consumidor manifestó que la Alcaldía realiza controles durante todo el año y los intensifica en la festividad de San Juan