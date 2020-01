Camiri suspende por dos horas el bloqueo; está en duda el diálogo

Cientos de vehículos varados en ambos lados de la carretera que vincula a Bolivia con Argentina lograron pasar anoche al disponerse un cuarto intermedio en el bloqueo que llevan adelante pobladores de Camiri en demanda de la renuncia de las autoridades municipales. La dirigente cívica Mariselva Peña explicó que se cumplió el compromiso de la pausa y que volverían a cerrar la ruta, en dos horas, a la espera de la llegada de la comisión del Gobierno para reunirse hoy en el cuartel militar de Choreti.

En un principio se había dicho que la apertura sería por algunos días mientras se producía el diálogo, pero, tras un rápido debate entre los bloqueadores, se acordó que la pausa sería de dos horas.

Esta decisión se dio poco después de la llegada de 19 de los 26 detenidos que fueron liberados por la Policía tras un compromiso para levantar la medida. Se aclaró que los otros siete presos volverían por su cuenta a Camiri.

Peña sostuvo que se cumplió con el compromiso asumido en la mañana por los negociadores designados por las instituciones camireñas en la capital, pero como no han renunciado a pedir dimisión del alcalde Franz Valdez y de los ediles, esperan que lleguen los enviados del Gobierno para dar una solución al conflicto.

La dirigente cívica dijo que han pedido al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que envíe una comisión compuesta por autoridades de los ministerios de Justicia y de Transparencia, además de la Contraloría, con poder de decisión, para hacer conocer las propuestas de la población. Adelantó que la demanda tiene que ver con el inicio inmediato de una auditoría del movimiento económico de la Alcaldía de Camiri para detectar las irregularidades cometidas.

De igual manera se pedirá explicaciones del porqué no han avanzado las investigaciones sobre las denuncias de corrupción realizadas el 2016 contra el burgomaestre, agregó la representante cívica.

Hasta anoche, a las 21:00, se sabía que el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, acudiría hoy a una reunión en el cuartel de los militares asentado en Choreti, pero la decisión de continuar el bloqueo puede que haya hecho variar la opinión, lo que no pudo ser confirmado. De todos modos, la comisión es esperada hoy para dejar sin efecto la medida.



Ayer, junto al bus que llevó de retorno a los detenidos del miércoles, viajó un grueso contingente de policías para evitar más bloqueos y se presume que pueden actuar en cualquier momento.

Al igual que las labores académicas en la Facultad del Chaco (Uagrm), paradas desde hace una semana, fue suspendida la actividad escolar en apoyo a la demanda.

Mientras tanto, los pobladores expresaron su opinión acerca del lío. María López dijo que no ha podido vender sus salteñas por la paralización de actividades, pero admitió que desde que salió el anterior alcalde no se han visto las obras. Natalia Núñez y Víctor Caihuara coincidieron en señalar que el alcalde debe dar un paso al costado porque no se ha hecho nada en dos años de gestión. Por el contrario, Helen Villarroel, una gremialista, acusó a los movilizados de obligarlos a cerrar sus puestos de venta. “Los que están protestando son un grupo movido por sus intereses”, afirmó.

Concejales

Pese al conflicto, el Concejo Municipal sesionó en la Casa de la Mujer y aprobó la modificación del POA 2017, con el incremento de Bs 1 millón adicional al presupuesto original. La sesión, que se realizó a puerta cerrada contó con la participación de los siete concejales, aunque solo cuatro votaron. El presidente del Concejo, Carlos Arispe, indicó que dicho procedimiento era necesario para no estancar la gestión municipal, ya que tienen hasta hoy para presentar sus reformulaciones presupuestarias al Ministerio de Economía.