Choquehuanca molesto por pugnas internas en el MAS

El canciller David Choquehuanca se molestó cuando fue consultado por las pugnas internas dentro del Gobierno y sus posibles vínculos con laex ministra de Aguas, Alexandra Moreira, de quien afirman sería una de sus cuotas en ese ministerio. Moreira renunció el miércoles y evitó así asistir a una interpelación en la Asamblea Plurinacional.



“Algunos quieren aprovechar y dañar a otras personas. Tenemos que superar estas actitudes que no nos ayudan, sino nos dañan (...) pienso que esto es una agresión premeditada, porque quieren dañar al proceso”, dijo como respuesta.



Inmediatamente la autoridad pasó a explicar las causas de la crisis del agua sin que existiera niguna pregunta, “a propósito de ese tema me preparé unos datitos” dijo y pasó a explicar las causas de la escasez del líquido elemento en La Paz, en abierta defensa de la exministra Alejandra Moreira y sin mencionar su nombre, dijo que los responsables y los fiscalizadores (Epsas y APS) “no informaron a las autoridades a tiempo”.



Según los datos del propio Gobierno, la exministra fue jefa de gabinete de Choquehuanca y fue el Canciller quien recomendó su designación en enero de 2015 cuando fue posesionada en el cargo y ratificada el año pasado; el jefe de la diplomacia boliviana evitó referirse a este supuesto aval.

Los grupos

La actitud del canciller reveló las intensas pugnas que existen dentro el propio MAS para designar a sus autoridades y conformar el gabinete de ministros; de esas pugnas incluso participan las organizaciones sociales que integran el partido de Gobierno.

Hace una semana, circuló un mensaje de supuestas organizaciones sociales de El Alto en la que hacían conocer su molestia y desconocían la “postulación” de Edson Solares al Ministerio de Aguas, los responsables reividicaban la presencia de una personalidad alteña al frente de esa cartera de Estado, no sugerían nombres, pero rechazaban a este supuesto postulante al cargo.

Por acuerdo con la ciudad de El Alto, desde el inicio de la gestión de Evo Morales, ese despacho siempre le correspondió a un dirigente alteño, fue el caso de Abel Mamani o Mabel Monje; esa asignación se quebró con el nombramiento de Alejandra Moreira.



A estas pugnas también se sumó la dirigencia del Pacto de Unidad que supuestamente envió una carta al presidente y que debía ser leída en el congreso del MAS realizado en diciembre pasado en la ciudad de Montero, pero el documento fue omitido del programa. En esa misiva se hacía conocer una evaluación de cada ministro y quiénes cumplieron con la “coordinación” con estos grupos.



Sobre este punto, el dirigente Rodolfo Machaca que es parte de la directiva del MAS, dijo que “en cada conciencia de los ministros está quién coordinó con los movimientos sociales y quién no, pero nosotros no decidimos nada, es decisión del presidente”.



Aunque los movimientos sociales aliados del MAS tienen sus observaciones, el Gobierno minimiza las protestas o no las hace públicas.

Estos grupos observaron el trabajo de los ministros de Aguas, Salud, Trabajo, Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural, Justicia y Minería, aunque consideran que sus observaciones no serán tomadas en cuenta en el momento de las decisiones.



Los jefes

Dentro del Gobierno se habla de al menos cuatro grupos, los afines al presidente Evo Morales, denominados ‘evistas’; los que tienen afinidad con el vicepresidente Álvaro García Linera ‘lineristas’ o ‘vicuñas’; los que tienen simpatía con Choquehuanca, ‘cóndores’; y ahora los del grupo del ministro de la Presidenci, Juan Ramón Quintana ‘quintanistas’ y cierran los del grupo del ministro de Gobierno Carlos Romero o ‘romeristas’ que supuestamente reclaman espacios.

En torno a estas figuras se sostiene el complejo entramado del MAS, con grupos sociales que reclaman espacios, los grupos personales que tienen afines y los que siguen a los principales mandatarios, que son los más fuertes.

Frente a estos hechos, ayer el canciller Choquehuanca comunicó que la renuncia colectiva de todos los ministros será entregada a Evo Morales mañana, después del mensaje que brindará al país para que el Jefe de Estado defina quiénes serán sus nuevos colaboradores para la gestión 2017.

Se prevé que Evo posesione a su nuevo gabinete de ministros el martes, aunque ese mismo día debe viajar a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la costera Punta Cana que se realizará el 24 y 25 de este mes en República Dominicana.

Los actos



Ayer, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, afirmó que el mandatario dividió su mensaje en cuatro áreas y que de acuerdo con el cálculo de informe, cada área requiere de unos 30 minutos, por tanto, el mensaje-informe sería de dos horas, aproximadamente, en la ciudad de La Paz.

El dato de Paco contradice el informe oficial que habla de cuatro horas, desde las 10:10 hasta las 14:10 que debería cumplir Morales.



El canciller explicó que para esta ocasión no habrá invitados especiales y que ningún presidente confirmó su presencia, pero dijo que “líderes de organizaciones sociales” de varios países de la región hicieron conocer su disposición de asistir a los festejos que organiza el Gobierno.

Ayer, los responsables de la edificación de las tarimas y el sistema de amplificación ocuparon ya la plaza Murillo, mientras que la unidad de Tránsito desvió las rutas; asimismo se organiza la sala de prensa que estará en el Ministerio de Culturas y sacan del programa a la Gobernación