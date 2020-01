Evo llama a no tolerar la 'humillación' desde Chile

El presidente Evo Morales llamó a no tolerar la "humillación" que existe por parte de autoridades de Chile. Mediante su cuenta en Twitter, la autoridad reforzó todos los criterios expuestos hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



"El racismo, la discriminación y todas las formas de humillación no se pueden tolerar ni soportar por parte de autoridades de Chile", aseveró el primer mandatario, que estuvo en Ginebra para acusar a la nación vecina de violar los derechos de transportistas.



Conoce más: Evo denuncia abusos contra bolivianos en Chile



"(El) gobierno boliviano por misión y obligación tiene que defender derechos de bolivianos al comercio exterior, denunciando ante organismos internacionales", agregó la máxima autoridad nacional, que ahora retorna al país, tras su gira internacional.



Esta mañana, Morales afirmó que "está claro que el Gobierno y las autoridades chilenas violan de manera sistemática los derechos humanos de bolivianas y bolivianos transportistas en territorio chileno", tras la constatación realizada por una comitiva en Arica y Antofagasta.



Lea también: Piden que Chile informe a La Haya las "faltas" de Evo



Según Evo, los "bolivianos sufren un trato denigrante y discriminatorio" por parte de las autoridades chilenas y las acusó de "fomentar la discriminación racial" en servicios que prestan para la carga nacional en los puertos.



El Gobierno boliviano sustenta un reclamo a la administración chilena por los "abusos" contra los transportistas y el incumplimiento "flagrante" del Tratado de 1904, que establece el libre tránsito, aspecto que según las autoridades del país, no se cumple.