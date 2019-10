Bolivia legalizará 20.000 hectáreas de hoja de coca

El Gobierno nacional confirmó que se legalizará la existencia de 20.000 hectáreas de coca en Bolivia. Así lo informó el presidente Evo Morales, quien anticipó que se debatirá con los productores el "cierre de la erradicación" cuando se alcance esa meta de cultivos. De esta forma, las hectáreas legales de coca pasarán de 14.750 a 20.000 una vez que se apruebe la norma.



"Habrá un debate entre el Trópico y los Yungas de La Paz para separar la Ley 1008. Lo que estimamos es 20.000 hectáreas bajo estudio de uso nacional. Estamos sobre 20.000 hectáreas, por primera vez el Estado, antes, otros gobiernos nos dejaron por encima de las 30.000", señaló el mandatario en conferencia de prensa.



En entrevista con EL DEBER, Leonardo Loza, vicepresidente de las Seis Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba adelantó que la Ley Integral de la Hoja, que remplazará en parte a la vigente 1008, comprenderá las 20.000 hectáreas, aunque eso aún no se consultó con los cultivadores de los Yungas.



Morales informó además que se instalará un centro de investigación del arbusto y un espacio de alto rendimiento para deportistas en los Yungas de La Paz. El 23 de julio se reunirán en Cochabamba los cocaleros del Chapare para afinar el proyecto de ley.



La Ley 1008, promulgada en 1988, reconoce como legales 12.000 hectáreas de la hoja. Durante el gobierno de Carlos Mesa se legalizó 7.000 hectáreas de coca del Chapare a través de un decreto supremo y el Estudio Integral realizado por el actual Gobierno concluyó la necesidad de 14.705 hectáreas.



Un informe del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin) indica que hasta 2010 solo se requerían 8.000 ha para el consumo tradicional. Ahora se estima que esa cantidad se redujo porque los hijos de acullicadores ya no mastican la coca.



Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unod, por sus siglas en inglés) reveló que en 2015 se registraron 11.299 toneladas, de 32.500, que no llegaron a mercados legales en Villa Fátima (La Paz) ni en Sacaba (Cochabamba).