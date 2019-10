Un cuadro de Salvador Dalí en realidad virtual

Si alguna vez has querido explorar un cuadro de Salvador Dalí en toda su gloria, un video en YouTube te permite hacer a través de la realidad virtual ver con tus propios ojos "Los sueños de Dalì".



La película, de cinco minutos de duración, ha sido creada especialmente para la exposición ‘Disney y Dalí: Arquitectos de la Imaginación’, que tiene lugar en el Museo Dalí de Sant Petersburg en Florida.



La exposición permanecerá activa hasta junio de 2016 pero, para todos aquellos que no puedan visitarla, pueden vivir la experiencia de ver el vídeo ‘Sueños de Dalí’ desde su PC con la última actualización de Chrome y con las gafas Oculus Rift. Los que no las tenemos, nos conformamos con ver el vídeo en 360º.



La experiencia es parte de “Disney y Dalí: Los arquitectos de la imaginación” en el que los visitantes pueden aprender acerca de la relación surrealista española con Walt Disney.



‘Los sueños de Dalí’ es una experiencia totalmente inmersiva en 3D. El vídeo narra el imaginario que plasma Dalí en la obra ‘Angelus’ y fiel a su estilo.



En ella, la pareja del cuadro aparece en el centro de las antiguas ruinas monumentales de un paisaje iluminado por la luna. El genio catalán los pintó de manera que la mujer, mirando como una mantis religiosa, se eleva sobre el varón, a quien representa como dominado y vulnerable, mientras dos par de figuras observan a la pareja, de acuerdo con MediaTrends.



En la composición, Dalí aparece como un niño acompañado de un adulto, un rasgo también característico de la pintura de Dalí, siempre con un guiño hacia la introspección.

