El misterioso vestido cuyo color divide al mundo

Un post ha vuelto loco al mundo de internet. En cuestión de minutos la foto acompañada de una sencilla pregunta ¿de qué color es el vestido?, publicada por una usuaria de Tumblr llamada Swiked, se convirtió en trending topic en todas las redes sociales.



“Por favor, amigos, estoy desesperada, ayúdenme a saber de qué color es este vestido, unos amigos lo ven negro y azul y otros blanco y dorado ¡y no podemos ponernos de acuerdo!”, escribió la joven. Famosos y no famosos empezaron a dar sus puntos de vistas y las opiniones se dividieron en dos: los que creen que es azul y negro y los que se la juegan por blanco y dorado.



Es la primera vez que sucede un hecho como este en que un post de estas características se vuelve viral y pone a hablar a todo el mundo. Las dos redes sociales más influyentes en Bolivia, Twitter y Facebook, se llenaron con el hahstag #Thedress, #vestido y #BlancoyDorado.



La foto viral ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, no se sabe si forma parte de una campaña publicitaria de alguna óptica u otro experimento. Un usuario de Twitter, @BradTheLadLong, que se atribuyó el experimento publicó: "Debo agradecer a todos los que participaron en mi examen de la vista que mostraba una foto de un vestido oro blanco o un vestido negro y azul. Este fue un experimento para mí y para los demás, en un intento de demostrar lo que ya habíamos probado. Se sorprenderá al saber que el vestido es en realidad blanco y oro. Sin embargo, hay una explicación de por qué algunos espectadores están viendo negro y azul. Los científicos han demostrado que cuando hay un gran acontecimiento en su vida que tiene un efecto negativo sobre la persona, su avistamiento de colores puede variar. Más que nada se debe a las emociones".



Pero el diario español ABC ha indicado que una usuaria de Twitter dio con el origen del ‘culebrón’ al encontrar el vestido original en la firma inglesa Roman en cuyo sitio web lo oferta a 72,96 dólares americanos. Hay en varios colores entre los que está el azul y negro pero no el dorado y oro.