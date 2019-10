Gobierno construirá 7.000 departamentos económicos

El Gobierno nacional, a través del programa denominado Comunidades Urbanas que es encarado por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), tiene un presupuesto de Bs 960 millones para la construcción de 7.000 departamentos económicos que oscilarán entre $us 25.000 y 50.000.



Sin embargo, los constructores cruceños tienen algunas observaciones a este plan estatal y esperan tener mayor información para así poder presentar sus propuestas.



El director ejecutivo de AEVivienda, Alfonso Parrado, manifestó que la socialización del Reglamento específico del programa de financiamiento para el diseño y ejecución de proyectos integrales de vivienda y hábitat Comunidades Urbanas, dio como resultado proponer la conformación de alianzas estratégicas para la construcción de viviendas y condominios en la ciudad de Santa Cruz.



“El programa tiene más de Bs 960 millones para encarar la ejecución de diferentes proyectos de vivienda en el país, por lo que extendemos la invitación a todos los sectores interesados en el sector”, agregó Morales.

Según el cronograma establecido por la AEVivienda, hasta hoy recibirán las propuestas del sector privado en La Paz y Cochabamba. Para los empresarios cruceños el plazo vence el próximo 29 de junio.



Hace una semana la entidad estatal hizo la presentación del programa en instalaciones de la Federación de Profesionales de Santa Cruz. Javier Arze, gerente general de Cadecocruz, manifestó que no pudieron asistir a la presentación del programa, pero que aplauden cualquier iniciativa que exista, siempre y cuando vea que los precios de construcción y la forma de pago sean de interés de las constructoras.



“El empresariado tiene sus observaciones sobre cómo han hecho el plan de vivienda. Ahora, si logramos sentarnos en una mesa para poder ir aclarando esas dudas que hay, obviamente que vamos a participar”, afirmó.



Dijo que tienen previsto concretar un taller con el Ministerio de Obras Públicas donde se podrá analizar tanto el contrato que se firma con el Estado, como la forma de pago “que para nosotros no son para nada cómodas”, observó Arze.



Gustavo Pereyra, director de Cadecocruz, expresó que es importante que tanto los constructores y desarrolladores puedan tener más conocimiento sobre este programa estatal para que así puedan evaluar si presentarán sus propuestas.



Además indicó que se debería incentivar y dar más tiempo a la empresa privada para que genere esas opciones que el Gobierno está buscando

Para el empresario constructor Mariano Egüez, hay que definir un sistema constructivo que pueda permitir en corto plazo lograr esos objetivos, porque la experiencia demuestra de que no se han logrado los proyectos anteriores.



“Hay que hacer una selección de los materiales tradicionales e implementar y mezclar con materiales de vanguardia para que el sistema constructivo sea más rápido”, sostuvo Egüez