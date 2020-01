Microsoft pagará más de $us 26.000 millones por la red LinkedIn

Microsoft comprará a LinkedIn por $us 26,200 millones, informaron ambas compañías a primeras horas del 13 de junio, en la mayor adquisición del gigante de la tecnología bajo la administración del CEO Satya Nadella.



La firma de Redmond pagará $us 196 por acción en efectivo de la red social para profesional, lo que representa una prima de 44% sobre el precio de cierre del viernes de LinkedIn, de $us 136.52. Las acciones de LinkedIn subieron 48%, a $us 194.51, en las operaciones previas al mercado el lunes.



El CEO de LinkedIn Jeff Weiner permanecerá en su puesto actual y reportará a Nadella de Microsoft. Weiner y Reid Hoffman, cofundador y accionista mayoritario de la red social, indicaron que están a favor de la adquisición.



LinkedIn, que mantendrá su marca, cultura e independencia distintivas bajo el comando de Microsoft, cuenta actualmente con 433 millones de usuarios (19% más que el año previo) y tiene presencia en 200 países y territorios.