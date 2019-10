La descomposición de la ‘Gabriel’ conduce a cuestionar el cogobierno

Entonces, la sociedad vio que la universidad era su reflejo y vio que ese reflejo no era bueno. En el espejo hay varias imágenes de lo que tiene por dentro la universidad. Lo bueno: la descentralización de las carreras; hay facultades en los Valles, en la Chiquitania, en el Norte, en el Chaco. Lo malo: se aprovecha la autonomía para formar logias o camarillas de docentes y estudiantes para rotar en puestos y dar prebendas que premian la mediocridad. Lo feo: el bochorno y el ridículo en el que se revuelca un sistema que trata infructuosamente de mostrarse impoluto y académico.



“Aquí me quedo”

José Ros tiene más de 70 años. Ha sido profesor desde mediados de los 90 y ya está jubilado desde los 65 porque el reglamento del docente exige la jubilación a esa edad. Solo en casos excepcionales los docentes pueden enseñar hasta los 70 años. “Muchos se quedan ahí mientras los estudiantes aguanten y ellos puedan sentarse”.



Los profesores, dice, son inamovibles, intocables, “casi como los periodistas”. Recuerda que un docente, conocido por cometer acoso contra las estudiantes, tuvo que ser trasladado de facultad. Recaló en la facultad de Humanidades, pero la decana se opuso y dijo claramente que no lo quería ahí. “Tengo mi orden del rectorado y me voy a quedar”, contestó el supuesto acosador. La decana no pudo hacer nada y él se quedó.



La primera estructura que defiende a los profesores es la Asociación de Docentes de cada facultad. “Si se logra pasar ese muro, aún queda la Federación Universitaria de Profesores, que es un doble muro. Son barreras sindicales que no se pueden tocar” (Ross).



¿Por qué tanto interés?

Porque con el sueldo, que bordea los dos mil dólares, “ya puede echarse al olvido y tiene hasta que se jubile”, dice Ros. Para ser profesor en la Gabriel se debe dar un examen de competencia. Luego, según el reglamento, debe haber evaluaciones anuales. Si se cumplen las exigencias del reglamento, se podría enseñar en cualquier universidad del mundo: concurso de méritos, examen de competencia (presentación de proyecto de investigación y de los métodos de enseñanza), prueba vocacional (dura dos años) y de aptitud docente (programación académica de su materia).



Todo eso, revisado por un tribunal de concurso de méritos, otro tribunal de examen de competencia y un tercero de aptitud, integrados por profesores y alumnos de último año.



Pero resulta que rara vez se conocen las postulaciones nuevas, que deben estar abiertas a profesionales bolivianos y extranjeros, pese a que se deben publicar tres veces. Y nadie parece haber estado en el examen público que deben rendir los aspirantes a profesores. “En muchos casos dieron exámenes, pero la dirigencia estudiantil no sabía”, dice Efrén Cabrera, estudiante de Sociología. “Entran sin exámenes y ayudan a sus parientes. El profesor R.F., por ejemplo, tiene a su esposa en Educación a Distancia y hay auxiliares que están trabajando por cuarto año, pese a que solo se permite ser auxiliar durante un año”, comenta la alumna A.W.



Mientras tanto, en Cornell…

?

En esa universidad privada de EEUU enseña Edmundo Paz Soldán. Los estudiantes no eligen a los profesores, pero si hay una vacante, un comité demora un año en seleccionar a los mejores. “Supongamos que se necesita un experto en el siglo XIX. Después de publicar la convocatoria, surgen doce finalistas. En un congreso se elige a tres finalistas, que luego dan una charla en el campus para profesores y estudiantes. En esa charla los estudiantes tienen voz, pero no voto”. Después, los que eligen son los decanos.



A partir de ese momento ninguno puede ‘echarse al olvido’, porque deben investigar. Tienen que producir material académico antes de conseguir la permanencia. Ese proceso demora seis años.



El año sabático

?

Edmundo Paz Soldán lo tomará después de tres años, pero será un sabático de seis meses, con salario completo. En ese tiempo deberá producir un material relevante para los objetivos de la universidad. Después de haber producido material académico, puede ahora dedicarse a planificar sus novelas. Siguen evaluándolo. Si lo invitan a una feria del libro, el viaje cuenta para su evaluación porque ejerce como un ‘embajador’ de Cornell y el nombre de la universidad, gracias a esa invitación, se difunde en otros lugares.



Los profesores deben captar fondos para investigar. Hay cientos de instituciones que pueden financiarlos, pero para conseguir los fondos, el proyecto debe ser muy atractivo. “Conocí a una profesora que debía conseguir 500.000 dólares al año para investigación. Es parte del trabajo de un científico joven. No le dieron la permanencia porque no logró cubrir esa cantidad”, cuenta el novelista.



Un decano con el que Ros trabajó pidió un año sabático. Se espera que durante ese año el profesor se involucre en un proyecto académico o de investigación científica aprobado por una comisión de evaluación. El decano dijo que necesitaba trasladarse a España para trabajar, pero al poco tiempo sus colegas se enteraron que estaba en Estados Unidos. Cuando retornó un año después, sus compañeros le pidieron que cuente su experiencia. “Es que me enfermé y tuve que irme a Estados Unidos para que me atiendan”.



Le preguntaron si tenía sus certificados médicos, por lo del trámite ante la Universidad, y respondió: “Es que estaban en inglés y no me iban a servir”. Resumen: el decano no investigó nada, gozó de su sueldo y retomó sus actividades. Se sabía protegido





La autonomía nació con la primera universidad, pero el cogobierno paritario sucedió solo en Bolivia



La autonomía es tan antigua como las primeras universidades del mundo. En Bolivia se constitucionalizó en 1931 y después de 1952 se consolidó como modelo. El modelo boliviano, según Gustavo Pedraza, es único, porque es paritario: 50% del poder para los docentes y 50% para los estudiantes. Algunas recurrieron a la fórmula docente-estudiante-administrativos y otras incorporaron a los exalumnos. La mayoría incorporó juntas de gobierno universitarias, amplias y grandes, con participación de actores externos.



La ventaja del modelo abierto, dice, consiste en que hay contrapeso de actores externos. Las universidades más destacadas del mundo (Harvard, Oxford, Cambridge, la UNAM) tienen en su junta de gobierno a exalumnos como actores y decisores. Se eligen por voto a los delegados a esa junta de gobierno universitario. Esa junta elige al rector. Carlos Hugo Molina dice que el modelo actual ya no le sirve a nadie. “Por eso la sociedad está molesta”. El problema principal: los docentes.



Con un 2% de su presupuesto para investigar, la Gabriel ha dejado de influir en la sociedad como lo hizo el siglo pasado. Dice Pedraza: “Vallecito fue un centro de investigación importante. El Prado fue un centro de investigación pecuario. El Centro de mejoramiento genético bovino, que empezó a mediados de los 80, benefició a la ganadería, pero en este siglo no sobresale un aporte notable en el campo científico”. Molina dice que el presupuesto para investigación debería llegar a un 15%.



Además, investigar no es una opción. “Nuestra economía lo necesita”, dice Pedraza. Ninguna sociedad se ha desarrollado sin conocimiento. Además será más barato, porque formar a un profesional en Europa cuesta $us 70.000 al año. Una maestría en EEUU cuesta $us 100.000 y un doctorado casi $us 400.000.



Una licenciatura llega a costar unos 200.000, mientras que en las universidades privadas bolivianas toda la carrera cuesta alrededor de $us 15.000. Santa Cruz necesita investigación en agropecuaria, agroindustria, en bosques, en ríos. “Tenemos que conocer la demanda laboral para los próximos 50 años para planificar y preparar profesionales”, advierte. “No podemos esperar que las élites se formen solo en universidades extranjeras”.