Más de 1.600 obreros aún no cobraron un aguinaldo

Un total de 1.627 trabajadores no recibieron el primer, segundo o ambos aguinaldos, según datos del ministerio de Trabajo. El reporte fue elaborado hasta el pasado cinco de enero y detalla que existen 293 denuncias por el impago del beneficio.



Según los datos, 1.367 trabajadores no recibieron el beneficio por Navidad, 159 no accedieron al segundo y 101 no cobraron ambos beneficios. Santa Cruz y La Paz son las regiones en las que más denuncias se registran.



Hasta el mes de marzo algunas empresas privadas podrán pagar el segundo aguinaldo a sus trabajadores, siempre y cuando solicitaran la prórroga a esa cartera de Estado. Hoy los micro y pequeños empresarios reiteraron su pedido de estar exentos de la cancelación.



Cuadro del ministerio de Trabajo:

Cabe señalar que el ministerio de Trabajo puede iniciar procesos por infracción a leyes sociales a estas empresas infractoras. "Si el aguinaldo era de 2.000 bolivianos y no se lo cancela, la multa implica otros 2.000 bolivianos", ejemplificó hace algunos días, Gonzalo Trigoso.



Se conoce que 196 empresas solicitaron acogerse a la ampliación del pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo, luego de presentar cuatro requisitos solicitados por el Gobierno. En ese mes también vence la presentación de las planillas que comprueben que se cumplió con el beneficio.