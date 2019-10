El vinilo que lanzó a los Beatles saldrá a subasta

El disco de vinilo con la grabación que convenció a George Martin de producir a los Beatles, una pieza única de la historia del grupo, saldrá a la venta, anunció este viernes la casa de subastas Omega Auctions.



"Este disco único de 78 revoluciones, con "Hello Little Girl" en una cara y "Till There Was You" en la otra, fue prensado en la tienda HMV de Oxford Street en Londres antes de ser presentado por el manager del grupo Brian Epstein a George Martin", explicó en un comunicado Omega Auctions, que subastará el disco el 22 de marzo en Warrington (noroeste de Inglaterra).



El nombre del grupo en el disco aparece como Paul McCartney and The Beatles, y según una "estimación prudente" alcanzará las 10.000 libras (14.000 dólares), aunque hace poco una muela de John Lennon fue vendida por más del doble, 23.000 libras (27.000 dólares).



"Es una de las grabaciones más raras de los Beatles", explicó el historiador Mark Lewisohn, experto en el grupo de Liverpool. "El carácter único del disco queda reforzado por la escritura de Brian Epstein en la etiqueta".



Ian Shirley, director de una revista sobre discos valiosos (Rare Record Price Guide), afirma en el comunicado que este vinilo es "un grial".