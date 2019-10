EEUU y Rusia expresan preocupación por situación en Turquía

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, afirmó este viernes estar al tanto del intento de golpe de Estado que ha sufrido Turquía, donde espera que haya "paz y estabilidad".



"He visto las informaciones (sobre lo ocurrido en Turquía) pero no tengo más detalles, por el momento. Espero que haya paz, estabilidad y continuidad en Turquía pero no tengo nada que añadir respecto a lo que está pasando ahora mismo", afirmó Kerry desde Moscú a medios estadounidenses que siguen su gira europea.



Rusia llamó este martes a evitar un derramamiento de sangre en Turquía y a solucionar los problemas en el marco constitucional tras el golpe de Estado protagonizado por el Ejército de ese país.



"Por supuesto, nosotros partimos de que es necesario evitar

cualquier choque sangriento y solucionar todos los problemas que

surgen en cada país exclusivamente en el marco constitucional", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa



Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió hoy "moderación y respeto a las instituciones democráticas" en Turquía, a través de la red social Twitter.



Tras informaciones que apuntaban a un fuerte despliegue militar en Ankara y Estambul, el Ejército turco afirmó, en un comunicado de prensa, que se ha hecho con el poder en todo el país.



"El Ejército se hizo cargo totalmente para restaurar la democracia... Todos los acuerdos internacionales serán vigentes. Esperamos mantener nuestras buenas relaciones con todos los países", señala la nota del Estado Mayor del Ejército.