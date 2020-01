Boliviana exitosa dicta seminarios de inclusión

La empresaria boliviana, radicada en Estados Unidos, Elizabeth Bress, se encuentra en Santa Cruz de la Sierra impartiendo un seminario denominado El éxito de la empresa en una Santa Cruz inclusiva. El seminario, dirigido al sector empresarial, es gratuito y se impartirá en Cine Center, hoy desde las 9:00.



Esta cruceña es un ejemplo exitoso en el país del norte. Es propietaria y vicepresidenta de SOS Medical Specialized Orthopedic Solutions (Soluciones Ortopédicas Especializadas), una empresa que fabrica y vende prótesis, y fundadora de Sending Out SOS, una organización que se encarga de brindar ayuda a personas de bajos recursos que han perdido una pierna.



Bress, que también es modelo y actriz, estuvo en Tarija para ofrecer charlas de motivación y superación basadas en su experiencia de vida. Durante su intervención, que se realizó en las instalaciones de la Alcaldía de Cercado, Bress asegura que se siente muy feliz y honrada por estar nuevamente en Bolivia. Habló sobre su infancia y acerca de la decisión que le llevó a amputar su pierna a los 10 años de edad.



Asimismo, que a pesar de las dificultades de nacer en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, la empresaria boliviana pudo salir adelante gracias al apoyo de su familia que le facilitó la educación y la ayuda médica necesaria. "Somos parte de la sociedad. No decidimos nacer así y si puedo inspirar a cualquiera de ustedes, entonces ya mi trabajo está hecho”, afirmó durante su intervención en el seminario.



Bress Vonderhaar, de 41 años, nació en San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz, con un defecto congénito que la dejó sin una fíbula en su pierna derecha, a los 10 años le amputaron la pierna debajo de la rodilla. Actualmente, ella es oradora motivacional y coautora del best seller Step Into Your Visión (Entra en tu visión). Brinda charlas y ayuda a niños que han quedado huérfanos y que sufren alguna discapacidad.