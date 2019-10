Cinco muertos tras un tiroteo en Pensilvania

Cinco personas murieron en un tiroteo durante una parrillada en una casa de familia en Pensilvania, estado del noreste de Estados Unidos, y al menos dos sospechosos están prófugos, informó este jueves la policía. Cuatro personas -tres mujeres y un hombre- murieron en el lugar del tiroteo y una mujer falleció al llegar al hospital, precisó la Policía del condado de Allegheny en un comunicado.



En tanto, dos hombres se encuentran hospitalizados en condición crítica y una mujer permanece estable tras el incidente que tuvo lugar a última hora del miércoles en Wilkinsburg, localidad de unos 16.000 habitantes ubicada a unos 10 km de Pittsburgh.



Cuatro de las víctimas, cuya identidad no ha sido divulgada, murieron frente a la puerta del patio trasero de la casa.

"Las pruebas balísticas muestran que dos personas dispararon con dos armas diferentes", indicaron las fuerzas del orden en un comunicado.



La policía busca al menos a dos sospechosos. Nadie fue aún arrestado y las autoridades urgieron a posibles testigos colaborar con la investigación, la que aún se encuentra en etapa preliminar.



Al parecer los primeros disparos vinieron de un callejón adyacente al patio trasero de la casa donde tenía lugar una fiesta. Cuando las personas presentes trataron de refugiarse en el interior de la morada se produjeron nuevos disparos.



El teniente Andrew Schurman, del Departamento de Policía del condado de Allegheny, dijo a la AFP que por el momento la policía no creía que nadie en la fiesta haya respondido a los disparos.



"Seguimos tratando de identificar a las víctimas", señaló.

Schurman agregó que los sospechosos estaban a pie en el momento del tiroteo pero que aún no estaba claro como abandonaron la escena.

Según el canal KDKA, afiliado a CBS, los vecinos dijeron haber escuchado entre 30 y 40 disparos.



Siete ambulancias acudieron al lugar del incidente, informó el canal WPXI, citando a los servicios de emergencia.



Barrio tranquilo



Kayla Alexander, residente del vecindario, dijo a WFXI que la calle en la que tuvo lugar el tiroteo es muy tranquila y que siempre hay niños jugando afuera.



"Esta calle siempre es tranquila, no hay nada más que niños en la calle", dijo Alexander. "Estoy conmovida... es muy triste", agregó.

Imágenes de la televisión mostraban un importante dispositivo policial que cerró las calles, mientras varias personas se juntaban del otro lado del vallado visiblemente turbadas, llorando y abrazándose.

WPXI indicó que algunas de esas personas perdieron familiares en el incidente.



"¡Mi pequeña! ¡Mi pequeña!", gritaba desconsolada una mujer, de acuerdo con la emisora WTAE-TV Pittsburgh.

Varios casquillos de bala tapizaban el callejón mientras la policía procesaba la escena, agregó.



Este tiroteo es el último de una serie de ataques con armas de fuego en Estados Unidos, donde este tipo de hechos se han vuelto comunes. El mes pasado, un trabajador de una fábrica mató a tres personas e hirió a 17 en un tiroteo en Kansas.



Otros incidentes recientes incluyen un tiroteo perpetrado por un conductor de Uber que dejó seis muertos en Michigan, y el ataque en diciembre pasado de San Bernardino, California, que dejó 14 muertos.

Unas 30.000 personas mueren anualmente en ese país en incidentes con armas de fuego. El año pasado se registraron 330 tiroteos.