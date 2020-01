Nuevo álbum de Britney Spears sale a fin de mes

Britney Spears anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, Glory, que verá la luz el 26 de agosto.



"Glory. Mi nuevo disco y el comienzo de una nueva era. Disponible el 26 de agosto en Apple Music", indicó hoy la artista a través de su perfil en la red social Twitter acompañado por una imagen de la portada.



Glory" será el primer trabajo discográfico de la cantante estadounidense desde Britney Jean (2013), un álbum que no tuvo una buena respuesta comercial, y supondrá su noveno disco de estudio desde que comenzó su trayectoria con ...Baby One More Time (1999).



Britney Spears (McComb, Estados Unidos, 1981) editó recientemente el single Make Me..., en colaboración con el rapero G-Eazy, y se espera que esta canción forme parte de Glory.



Además, la cantante detalló que quienes compren anticipadamente su nuevo álbum a partir de este jueves obtendrán de manera instantánea la canción Private Show.



Spears, que se erigió como una de las grandes estrellas del pop en los primeros años de este siglo gracias a canciones como Oops!... I Did It Again o Toxic, tiene desde 2013 su espectáculo permanente en Las Vegas, Britney: Piece of Me,con el que completará cuatro años.