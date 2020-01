MAS y aliados discrepan sobre jueces y fiscales

La dirigencia del MAS y sus aliados de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) tienen desacuerdos sobre el futuro de las autoridades judiciales y fiscales en la cumbre de justicia que se inicia mañana en la ciudad de Sucre. El único acuerdo entre los dos sectores consiste en no tocar el artículo 182 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a la elección de autoridades.



El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo que la bancada del MAS concluyó que la salida de todas las autoridades judiciales y fiscales no parece una buena medida y que la propuesta será impulsar una ‘auditoría’ sobre todo el personal, porque despedir a todos o acortar el mandato de los magistrados y tribunos sería contraproducente para el propio país y el mundo litigante.



“Una reestructuración llevará unos tres meses y es imposible pensar que la justicia quede paralizada por ese tiempo, por eso creemos que debe haber una especie de auditoría para que se queden las buenas autoridades y se vayan los malos administradores de justicia”, dijo Gonzales.



Sin embargo, esa posición no es compartida por la dirigencia del Conalcam, que también se reunió con los gobernantes en Palacio de Gobierno y el máximo dirigente de la COB, Guido Mitma, afirmó que la posición de todos los sectores es echar a jueces, fiscales y funcionarios y elegir a todos de nuevo.



En criterio del máximo ejecutivo de la Csutcb, Feliciano Vegamonte, la salida de todas las autoridades judiciales es un clamor popular y que debe ser plasmada en la cumbre judicial. En este sentido, planteará que se acorte el mandato de las altas autoridades y agradecer servicios a los jueces, fiscales y funcionarios, pero ninguno de los dirigentes explicó qué sucederá con los casos ni el trabajo judicial por el lapso de tiempo que dure ese nuevo proceso.



No asistirán

Por su lado, los opositores en la Asamblea Legislativa Plurinacional manifestaron que no acudirán a la cumbre, que calificaron como “reunión de amigos” porque, en su opinión, el MAS impulsó las cumbres departamentales y nunca los convidaron y ahora que ven que ese encuentro no tiene la legitimidad los invitan para validar esas resoluciones, “y no nos prestaremos a esa jugada”, dijo Arturo Murillo.



León hace llamado



Desde el hospital, el abogado Eduardo León, hizo un llamado a los bolivianos para que defiendan a la justicia y acusó a jueces y fiscales de trabajar a órdenes del Gobierno cómo lo hacían los paramilitares en los tiempos de la dictadura.



Escuche el audio:,