Evo afirma que Mesa “se escapó” de promulgar la Ley del gas

El presidente Evo Morales acusó al expresidente Carlos Mesa de ‘escaparse” del país para no promulgar la nueva Ley de Hidrocarburos sancionada por el Parlamento y dejar que lo haga el entonces presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, un 17 de mayo de 2005.

Durante un acto público transmitido por el canal estatal desde la población Zudáñez en Chuquisaca, Morales se refirió a Mesa y repitió la fórmula de matizar su discurso con datos históricos haciendo coincidir fechas, tal como lo hizo el pasado viernes, cuando en Cochabamba acusó al exmandatario de haber aprobado el 12 de mayo de 2004, una ley que otorgaba la inmunidad diplomática para los funcionarios de la embajada Estados Unidos en Bolivia.

“El Congreso ha sancionado, estaba de presidente Carlos Mesa pero no quiso promulgar la ley, tampoco quería vetar. Ni vetar ni promulgar. Que yo sepa, tenía miedo a las transnacionales petroleras”, dijo con motivo de inaugurar un mercado en esa población chuquisaqueña.

Recordó que el MAS y a la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron una marcha para exigir la promulgación de la ley, la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

“Carlos Mesa, si quisiéramos decir en malas palabras, se escapó de Bolivia por no promulgar, inventó un viaje al exterior y dejó al presidente del Senado que era Hormando Vaca Diez. Y él promulgó la modificación de la Ley de Hidrocarburos a propuesta por la bancada del MAS y los movimientos sociales”, afirmó.

Indicó que ese proyecto surgió luego que en febrero de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su vicepresidente Carlos Mesa, intentaran aplicar un impuesto al salario para evitar el déficit fiscal, lo que provocó una revuelta popular con enfrentamiento entre miliares y policías.

Morales relató que cuando se entrevistaron con el entonces presidente Carlos Mesa exigieron la promulgación y estimó que si el exmandatario le hubiera hecho caso y convocado a la Asamblea, Evo Morales no hubiera sido elegido presidente.

“Será suerte de nosotros, no ha querido Carlos Mesas, ahora somos presidente, somos gobierno y estamos cambiando Bolivia. Por qué les recuerdo esto, nunca hay que olvidar. El 2005 cuál era nuestro mensaje de campaña: de las protestas a las propuestas y no como ahora la oposición no tiene propuesta”, explicó el jefe de mandatario al señalar que las obras que entrega son producto de la nacionalización de los hidrocarburos.