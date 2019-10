Votos válidos, blancos y nulos agitan debate del referendo

La validez y el cómputo de los votos válidos, blancos y nulos volvió a agitar el debate, cuando falta una semana para la realización del referendo en cinco departamentos y dos municipios. Expertos y opositores afirman que se debe aplicar la letra muerta y los oficialistas afirman que el Órgano Electoral sentó jurisprudencia en marzo con ese tema.



El analista electoral Paúl Antonio Coca explicó que la Ley de Régimen Electoral reconoce los tres tipos de voto: válido, blanco y nulo; los votos válidos son considerados todos aquellos que se inclinen por una de las dos opciones: Sí y No. Los blancos son los que no expresan nada y los votos nulos los que pifien la papeleta de consulta.



Un comunicado del Órgano Electoral señala: “Los resultados del referendo serán válidos si cumplen con dos condiciones: que voten al menos el cincuenta por ciento más uno (50% más 1) de los electores; que el total de los votos válidos (por el SÍ y por el NO) sea superior a la sumatoria de votos blancos y nulos.



Para el cómputo solo se toman en cuentan los votos válidos emitidos. Los votos blancos y nulos son considerados para fines estadísticos y, en su caso, para verificar la validez del referendo. “Ahora bien, para el cómputo solo sirven los votos válidos, es decir, todos aquellos que sufraguen por cualquiera de las dos opciones; mientras que los votos blancos y nulos solo servirán para el recuento estadístico. Los referendos están diseñados para que la gente se incline por una de las dos opciones y no se hace campaña por el voto nulo o pifiado, eso es ilógico”, refirió.



Para el diputado Wilson Santamaría (PDC), el artículo 21 de la Ley Electoral es claro y reconoce que si la participación de los electores es inferior al 50% del padrón electoral, la consulta será nula y lo mismo sucederá si la sumatoria de los votos blancos y nulos es superior a los válidos.



El inciso ‘C’ del artículo 21 refiere: “Los resultados del referendo serán válidos si votaron por lo menos el cincuenta por ciento más uno (50% más 1) de las electoras y electores de la respectiva circunscripción electoral y si los votos válidos son más que la sumatoria total de los blancos y nulos”.



El analista Coca recordó que en 2011, cuando se realizó la elección de las autoridades del Órgano Judicial, los votos blancos y nulos sumaron la mayoría, pero para efectos de cómputo solo sirvieron aquellos que eran válidos y de ese modo se eligió a los jueces.



Jurisprudencia

El diputado Víctor Borda (MAS) opinó que en las elecciones de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución que es un antecedente válido y que debe ser aplicado del mismo modo en la consulta que se realizará el 20 de septiembre.



“Ya tenemos jurisprudencia en ese tema de los votos válidos y nulos, y el tribunal ya se pronunció, esa misma decisión deben aplicar los tribunales departamentales, por tanto los votos blancos y nulos solo sirven para la estadística, no deben ser tomados en cuenta en el cómputo general”, dijo el legislador oficialista