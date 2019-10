El teatro que permite la entrada a bebés para apoyar a sus padres

El teatro Royal Court de Londres permitirá la entrada de bebés durante una función de la obra "Linda" para defender los derechos de los padres que trabajan en el sector artístico.



Todos los recién nacidos de hasta un año de edad entrarán gratis el sábado 19 de diciembre al espacio y disfrutarán de la pieza teatral sentados en el regazo de su madre o padre, según informó hoy la BBC.



El objetivo de esta iniciativa se encuentra en apoyar a la organización Parents In Perfoming Art (PIPA), que lucha por mejorar los derechos de todos los padres que tienen que conciliar su vida laboral en las artes con su vida familiar.



Esta función más tranquila y silenciosa que la original no solo está dirigida a recién nacidos, sino también a personas con alguna discapacidad como el autismo o con problemas de aprendizaje.



Para favorecer un ambiente oportuno y favorable, el Royal Court optará por atenuar las luces y los efectos de sonido al mismo tiempo que se mostrará menos estricto con el ruido y los movimientos que provengan del público.



Este teatro es uno de las primeros que permite la entrada de bebés a obras que no van dirigidas a un público infantil, puesto que la clasificación de "Linda" remarca que la obra solo es apta para mayores de catorce años.