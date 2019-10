Escenografías de lo real, en el Patiño

“Cuando una persona mira a la cámara pareciera que la desafía, pero al mismo tiempo se muestra como es”, dice Alejandro Quiroga, al explicar lo que captó en las fotografías que forman parte de su exposición Escenografías de lo real, la cual está enmarcada en el programa Artistas emergentes, del Centro Cultural Simón I. Patiño. La muestra, de 10 fotos, se inaugurará hoy, a las 19:30.



Quiroga asegura que al sonreír uno se prepara para el momento de la foto y muestra su lado bonito pero no el real. “En mi caso les pido a las personas que no sonrían para captar esa realidad, que es lo que me llama la atención y lo que busco en la fotografía”, recalca.



Artistas emergentes del Centro Patiño se creó en 2012 para impulsar la creación del arte desde diversas expresiones y brindar una plataforma donde los jóvenes creadores en artes visuales