Morales duda de notables que postulan al Tribunal

Exasesores de la Central Obrera Boliviana (COB), exdirigentes sindicales y un exsenador opositor fueron algunos de los cuestionados por el primer mandatario, Evo Morales, como aspirantes a las vocalías del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"¿Serán notables?", increpó el presidente respecto a personas que a su juicio tienen relación con el Partido Socialista o que están involucrados en la investigación del "caso misiles chinos", tal el caso del exjefe militar Marcelo Antezana.



"Estaba escuchando de algunos exdirigentes sindicales, exasesores de la COB. Algunos que están implicados en el caso misiles. ¿Serán notables? Hay algunos que conocí como militante del Partido Socialista", enfatizó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.



Además reveló que aún no pensó en la persona que designará como su delegado en el TSE, pero saludó que en esta oportunidad no exista "cuoteo" de las organizaciones sociales, como sucedió en la anterior selección de vocales.



"Parece que (antes) hubo cuoteo, imposiciones, caprichos. Yo no he elegido a nadie, claro, a quien me corresponde a (Wilfredo) Ovando. Es su derecho postularse de todo ahora", matizó Morales sobre el proceso de elección en el Legislativo.



Son más de 70 los postulantes inscritos hasta el medio día en la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, aunque la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, anticipó que ese número fácilmente llegará a más de 200.



Lista de aspirantes hasta media mañana de hoy:,