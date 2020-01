Chuma, no es prioridad en Necaxa

Alberto Romero encargado de las negociaciones entre The Strongest y Necaxa afirmó a DIEZ que por la informalidad que se llevó a cabo la transferencia de Alejandro Chumacero, el club azteca ya tiene en la mira a otro jugador.

"Nosotros no recibimos una respuesta oficial del club The Strongest, no volví a hablar con el presidente (César Salinas), de todas maneras el club Necaxa ya tiene otros jugadores en la mira", dijo Romero.

El delegado paraguayo explicó además que hace más de una semana que no volvió a tener comunicación con ningún dirigente atigrado. "El Necaxa no puede estar sin una respuesta, la pre temporada ya va iniciar. La respuesta ya debería haber llegado, lo último que dijeron fue que Chumacero iría a México a firmar su contrato pero hasta ahora nada", aseveró Romero. Además aseguró que la forma de proceder del club atigrado generó que el fútbol boliviano sea visto de mala manera.

Romero lamentó que no se completará la transferencia de manera formal, ya que el fútbol mexicano puede ser la ventana para que Chumacero llegue a Europa. "Hay maneras de proceder en estos pases de carácter internacional, es más difícil exportar un jugador del fútbol boliviano al viejo continente. En México se puede abrir un mercado interesante", acotó.