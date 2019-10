Gaspar habla de 'fuertes discrepancias' en Bolivia

El embajador en misión especial de Chile, Gabriel Gaspar, advirtió la existencias de "fuertes discrepancias" entre autoridades de Bolivia. Esa fue su respuesta cuando se le consultó sobre el "repliegue" del vocero Carlos Mesa y el sentimiento "triunfador" del principio.



"No creo que sea apropiado comentar estados de ánimo de la diplomacia boliviana; lo que es público y notorio es que en los últimos días hemos sido testigos de fuertes discrepancias entre diversas autoridades bolivianas", dijo en entrevista con "Pulso".



La autoridad del vecino país señaló que "la presencia del agente (José Miguel) Insulza es un poderoso aporte. Como hemos dicho varias veces, se trata de una personalidad que no necesita presentación y que juega en las grandes ligas de la política internacional".



Sostiene que "el tema de la demanda no está en las prioridades de la agenda regional, y mucho menos en la global". Explicó que en las entrevistas que sostiene con diferentes personalidades, opta por "un diálogo estratégico, donde los temas prioritarios son aquellos que apuntan a afianzar la paz y al fortalecimiento de la democracia".



Respecto a los dichos del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García linera, sobre el intento de Chile de aislar a Bolivia de la presidencia de la Celac, Gaspar aseveró que "el espíritu originario de este mecanismo es la convergencia, no la confrontación. Que a la luz de las citadas declaraciones, cada quien saque las conclusiones de cuál es el propósito de la candidatura".