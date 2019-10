Mario Cossío: “La región tiene que despertar y pelear por la democracia”

Más convencido que nunca. Así se lo escucha a Mario Cossío, el exgobernador de Tarija, que desde 2011 se asiló en Paraguay, tras declararse perseguido político del Gobierno de Evo Morales. Después de mucho tiempo, Cossío reapareció el miércoles 2 en un encuentro con políticos paraguayos y en compañía de Lilian Tintori, esposa del opositor detenido en Venezuela Leopoldo López



El ex gobernador relató a EL DEBER las gestiones que hizo junto con Fernando Tibúrcio, abogado de Róger Pinto, que se trasladó hasta Paraguay para que esta cita "por la democracia" se concrete.



¿De cómo aparece usted en esta reunión?

Yo tengo una relación personal con Leopoldo López desde hace unos años y la presencia de Lilian fue una oportunidad para fortalecer ese vínculo y ofrecerle respaldo de parte de todos los bolivianos demócratas. La idea es reflexionar sobre el problema que está viviendo Venezuela y otros países de la región, y ver cómo Paraguay acompaña esta lucha por la democracia.



Lo que yo hago es aportar todo a una causa noble y justa como esta, y dimos todo lo que fue posible para que la presencia de Lilian en Paraguay sea exitosa y volvió con el objetivo cumplido. Estuvo en la Cámara de Senadores, que emitió una resolución de apoyo e instando a que Paraguay tome una postura dentro del Mercosur para que se pueda aplicar la cláusula democrática en el caso de Venezuela, como lo ha planteado el presidente recién electo en Argentina, Mauricio Macri. Hizo uso de la palabra en la Cámara de Diputados y se reunió con el presidente Cartes.



¿Paraguay está preocupado por lo que pasa en Venezuela?

Hay una preocupación generalizada en América Latina sobre la situación de la democracia y, obviamente, hay casos extremadamente preocupantes de países donde se perdió la democracia, donde las libertades han sido arrebatadas y donde los derechos humanos están siendo violados de forma permanente.



Venezuela es el caso más visible de esta realidad, pero los mismos venezolanos se encargaron de iniciar una gran campaña de concienciación internacional sobre lo que está pasando y se ha logrado una cantidad importante de adhesiones de gobiernos, parlamentos y expresidentes que comprendieron que allí existe un estado de dictadura con exiliados y presos como Leopoldo López.,

¿Usted está impulsando acciones contra Venezuela?

No son acciones contra Venezuela, son acciones por la libertad, por la democracia, no es contra un régimen, sino a favor de los valores universales. Antes eran otros regímenes, ahora tienen otros rostros. En el caso de Bolivia, eso es lo que hay que hacer, no hay ninguna duda. De forma natural la realidad boliviana va a ir descubriéndose, porque hay cosas que son inocultables. Más aún en este momento en que corren vientos de cambio en la región, lo que pasó en Argentina no puede pasar desapercibido, más allá de las orientaciones políticas de los líderes.



Macri no puede convivir en un órgano donde haya un asiento ocupado por un dictador. Están empezando a ocurrir cosas y los líderes están comenzando a animarse a poner la realidad en su verdadera dimensión, sin tapujos. Lo de Argentina ha generado un quiebre importante y en esa perspectiva es un aliciente a la causa democrática latinoamericana.



¿Usted también habla con círculos políticos sobre lo que pasa en Bolivia?

Lo que pasa en Venezuela no es un hecho aislado, también acontece en Bolivia. El mundo conoce mucho menos de lo que pasa en Bolivia, es un país donde las libertades están restringidas, hay presos políticos sin sentencia, solo por ser opositores, y tenemos más de 1.000 refugiados políticos durante el régimen de Evo Morales.



Ante esa situación hay líderes que se están preocupando por este tema y estamos coincidiendo en que es necesario que la región despierte y pueda ponerse como propósito recuperar las democracias perdidas y preservar las democracias que están amenazadas.



Macri y el Senado paraguayo coinciden en su posición frente a Venezuela. ¿Estas coincidencias son señal de que algo puede pasar?

El presidente Cartes ha dado un primer paso al recibir a Lilian y expresarle su preocupación por lo que está pasando en Venezuela y seguro que eso llevará a que tome una postura como Gobierno paraguayo, en todo caso es un síntoma favorable a esta causa.



Esto es importante en la medida que se une a la preocupación de Argentina, son dos países fundadores del Mercosur y si llegan a coincidir será trascendental porque pueden tener un papel relevante en la recuperación de la democracia en Venezuela.



¿Se puede dar lo mismo frente al caso de Bolivia?

Yo creo que lo de Bolivia es cuestión de tiempo, porque las realidades son iguales. Bolivia necesita sacudirse de la situación y encontrar un camino para recuperar la democracia.



Bolivia se apresta a vivir una nueva elección, ¿cree que Evo Morales será reelecto o habrá un quiebre?

Yo creo que tiene la intención de que su reelección sea perpetua. La modificación de la Constitución desvela que todo lo que ha hecho en estos años, la persecución, el encarcelamiento y las violaciones a las libertades, fue para lograr esto. Ya estaba definido