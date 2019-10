Admiten desvío del 40 % de la coca al narcotráfico

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, admitió que el 40% de la coca que se produce en el país es desviada a la producción de cocaína. Un 60% de la hoja verde llega a los mercados de Sacaba, en Cochabamba, y Villa Fátima, en La Paz.



"Si hay una demanda, hay un mercado ilegal, ese es el que demanda la hoja de coca, lastimosamente cocaína. Acá, si bien la hoja de coca es la materia ilegal para la elaboración de pasta base de cocaína es porque hay un mercado ilegal", señaló la autoridad en conferencia de prensa.



Los datos recopilados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), en su Monitoreo de Cultivos de Coca 2014, señalan que la producción potencial de coca en Bolivia alcanzó 33.100 toneladas, 19.797 destinadas al mercado legal y 13.303 con destino ilícito.



"Lo que está haciendo Bolivia es no solo culparnos entre países en los que hay oferta (de cocaína) y en los que hay demanda. Lo que estamos haciendo es asumir responsabilidad en el marco de la coresponsabilidad compartida y el trabajo está saliendo adelante", dijo.



Mientras que el representante del organismo internacional, Antonino de Leo señaló que son los datos que el viceministerio de Coca entregó para el estudio y no supo precisar el destino del 40% de la coca que circula en el país.



"Pasa por otros mercados no autorizados. No se tiene información sobre eso, es importante seguir investigando para tener un mejor control de la hoja de coca, sobre su forma de comercialización", manifestó el funcionario.



Anteriores informes



El informe de la Unodc de 2013 señala que un 47 por ciento la producción que no llegaba a los mercados instituidos por la Ley 1008, por lo que se redujo la cantidad de coca que es desviada a los mercados ilegales.



Para 2013 se informó que el 94% de la producción del Chapare no llegó al mercado de Sacaba, representando la mayor cantidad del arbusto que fue desviada. Un 65% de la producción de los Yungas sí llega al mercado de Adepcoca.