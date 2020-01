El contralor confirma caso penal por taladros de YPFB

El contralor general del Estado, Henry Ara confirmó que las conclusiones del informe de supervisión realizado por su entidad, estableció responsabilidades penales en los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que participaron en el proceso de compra de taladros a la empresa Drillmec Spa.

“Emitiremos un informe, donde establecemos responsabilidades por la vía penal. Hay varias personas implicadas que participaron en el proceso de contratación”, aseguró.

No quiso adelantarse en revelar los nombres de los supuestos implicados, hasta el lunes.

Luego de denuncias públicas, por el supuesto proceso irregular de contratación de taladros por $us 148,8 millones, la Fiscalía envió a la cárcel preventiva a siete funcionarios de YPFB y decidió la detención domiciliaria para el ex presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, con indicios de culpabilidad.

El senador cruceño Óscar Ortiz, quien fue uno de los primeros en denunciar el caso, dijo que si el informe establece esas responsabilidades, complicaría la situación jurídica de los procesados. Expresó que esperaba conocer los presuntos delitos y los nombres de los responsables que identifique la entidad.

El abogado Boris Chiri, señaló que las afirmaciones del contralor, ratifican las investigaciones de la Fiscalía.

“Lo que tiene que hacer la Fiscalía y los abogados de YPFB, es requerir una copia legalizada de ese criterio técnico emitido verbalmente por el Contralor. Es un antecedente y se constituiría en una prueba contra los implicados”, explicó. La comisión de fiscales no quiso pronunciarse al respecto hasta no conocer el criterio formal.