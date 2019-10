Ecuador aprobará reelección indefinida pero excluirá a Correa

La mayoría oficialista del Congreso de Ecuador excluirá este jueves a Rafael Correa de las elecciones de 2017 y avalará la reelección indefinida -vigente en Venezuela y Nicaragua- a partir de 2021, en una jornada que se prevé con protestas en las principales ciudades.



Este jueves, los diputados iniciaron el segundo y definitivo debate para la aprobación de una enmienda constitucional que excluye de las próximas presidenciales y legislativas a aquellos que lleven dos períodos en línea, como Correa, y que contempla la reelección sin límites desde los comicios posteriores, programados en principio para 2021.



Desde que hace dos años empezó a hablarse de la reelección indefinida, el mandatario socialista siempre dijo que él no querría presentarse a los próximos comicios, aduciendo motivos familiares y académicos.



Y en las últimas semanas Correa, todavía de viaje oficial en Francia, propuso una modificación a la enmienda para excluirse de las presidenciales de 2017, con el argumento de que no quiere pasar a la historia como el presidente que se benefició de la reelección sin límites propuesta por su gobierno.



Sin embargo, con esta jugada Correa, en el poder desde 2007, queda facultado para presentarse a otro cargo, como a la Asamblea, o volver a postularse a la presidencia a partir de 2021, cosa que él nunca ha desvelado.



Analizan un referéndum



La oposición se debate entre archivar el proyecto o someter a referéndum cualquier tema relativo a la reelección, como hará Bolivia en febrero.



Fuentes de la Asamblea Nacional dijeron que la votación de esa y otras 15 enmiendas a la actual Constitución, promovida por Correa y vigente desde 2008, podría ser entrada la noche.



El Parlamento, con 137 miembros, requiere el voto de las dos terceras partes (92) para hacer cambios en la Carta Magna, que por ahora permite la reelección por una sola vez, consecutiva o no. El movimiento oficialista Alianza País cuenta con 99 curules.

