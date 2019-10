TSE ratifica restricciones a candidatos

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Wilma Velasco, recordó la plena vigencia de la resolución 073/2014, que señala que los alcaldes que de-sempeñaron ese cargo desde el 2005 y no renunciaron incluso como concejales el 2010, quedarán inhabilitados para una reelección en marzo.



El TSE parte de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado, que en su parágrafo II dice: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta CPE serán tomados en cuenta a efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.



Explicó que para este artículo se hizo la Ley de Aplicación Normativa, que en su artículo cuarto establece que la prescripción de esta disposición es aplicable a todas las autoridades que después del 22 de enero de 2010 continuaron ejerciendo cargos públicos sin nueva elección, designación o nombramiento, especificó.



“Hubo elección el 6 de diciembre de 2004. Ese período era conformado desde 2005 hasta 2010. Las personas elegidas en ese período, para habilitarse en la elección 2010 tuvieron que renunciar. La elección en 2010 fue el 4 de abril. Por lo tanto, las autoridades tuvieron plazo para dejar sus cargos el 4 de enero de ese año para habilitarse y ser postulantes para las elecciones de 2010.



Muchos alcaldes, en el período 2005 a 2010 eran concejales. “Hay que tener presente que en esa época no se elegía al alcalde en lista separada, sino a través del voto de los miembros del Concejo. Entonces, este alcalde que fue designado por el Concejo tuvo que renunciar a su condición de alcalde y de concejal para postularse como alcalde. Solo de esta forma, al constituirse el Estado Plurinacional ese año, la gestión 2010-2015 se toma como su primera gestión



Lo mismo para los concejales que buscan reelección. Si es que no renunciaron por esos cuatro meses en 2010, no podrán habilitarse. Ése es el caso de Desireé Bravo, quien ya presentó un recurso para evitarlo.



Revilla

Velasco señaló que “muchos alcaldes que en el período 2005 a 2010 eran concejales porque en esa época no se elegía alcalde en lista separada, y remarcó que los postulantes de 2010 a 2015, incluso debieron renunciar al cargo de concejal.



Aunque Revilla no fue alcalde hasta el 2010 no renunció a su concejalía antes de postularse. Otras fuentes del TSE y del Tribunal Electoral Departamental de La Paz señalaron que la circular no le afecta.

Sin embargo, el burgomaestre paceño y su equipo de asesores analizaron el tema aunque no se pronunciaron