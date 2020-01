Flexibilidad de oferta y precio, claves en tratado de gas a Brasil

En el marco de la conferencia Mercado brasileño del gas que tuvo lugar en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energías, el coordinador del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Edmar Luiz Fagundes de Almeida, aseguró que las perspectivas del gas boliviano al mercado de su país no está en discusión, pero que con la configuración de un nuevo paradigma en el mercado de gas de Brasil la flexibilidad de oferta y la competitividad de precio que haga Bolivia serán claves en las negociaciones.

A su juicio, hay nuevos jugadores en el mercado del gas brasileño y Petrobras y el Gobierno tendrán roles más empresarial y menos influyente en las negociaciones. “Yo no sé que va pasar en Brasil, si el Gobierno actual continuará o no, pero creo que Bolivia no puede esperar a ver lo que pase”, dijo.



A criterio del exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, esta última reflexión debe llevar a Bolivia a apurar un plan agresivo de negociación porque hay nuevas condiciones y competidores. /FRM