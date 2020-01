Suspenden declaración de exjefe policial por Illanes

El martes declarará ante la Fiscalía el excomandante departamental de la Policía, coronel José Araníbar. La audiencia, que estaba fijada para hoy, fue trasladada para la próxima semana, debido a que el abogado y familia del exviceministro Rodolfo Illanes pidieron estar presentes.

?

Edwin Blanco, Fiscal de Distrito de La Paz, informó que el uniformado debe comparecer en calidad de sindicado, debido a que no dio la orden de repliegue a los policías que estaban en Panduro, lugar donde fue asesinada la exautoridad el pasado 25 de agosto.



Un grupo de personas protestó en puerta de la Fiscalía, exigiendo que se esclarezca la muerte de Illanes. "¿Por qué lo dejaron solo?", gritaban las personas, mientras que el coronel Araníbar se retiraba de los juzgados.



"Como saben el viceministro, en primera instancia, ha solicitado auxilio y que se replieguen los policías y él no ha hecho cumplimiento a dicha solicitud, se tienen las declaraciones de que continuaban el contingente policial en el sector", aseveró hace días el fiscal Erland Almanza.



El excomandante es procesado por la comisión del presunto delito de incumplimiento de deberes. La Fiscalía señala que "se tiene el informe de que sí (Illanes) se ha logrado comunicar con jefes policiales y uno de ellos es el coronel Araníbar, no dio cumplimiento al pedido de repliegue".