Evo deja a la justicia ver si corresponde la 'amnistía'

"Para ellos no puede existir amnistía", sentenció el presidente Evo Morales sobre la solicitud realizada por Jerjes Justiniano y Osvaldo "Chato" Peredo, militantes del proceso de cambio, para los involucrados en el denominado caso terrorismo.



La máxima autoridad del país dijo que "no soy experto en temas legales, pero sin embargo, entendiendo de manera general, el tema de amnistía, cuando se trata de traición a la patria, cuando se trata de intentos de dividir Bolivia, siento que para ellos no puede existir amnistía".



Conoce más: Solicitud de amnistía suma apoyo y piden ampliación



Agregó que "como soldado a mi me enseñaron que dividir Bolivia es una traición a la patria, para ellos no puede haber amnistía, aunque eso es responsabilidad de la justicia boliviana. Ahí están todas las documentaciones, que está en manos de justicia, entonces la justicia verá".



Morales explicó que "entiendo que por razones de salud, por razones de edad, eso está en manos de la justicia. Seamos jóvenes o viejos, es algo imperdonable, que yo sepa. Si legalmente eso (la amnistía) sea viable, jurídicamente, siempre cumpliremos con la parte jurídica".



Lea también: Jerjes y ‘Chato’ piden a Evo cierre del ‘caso terrorismo’



El pedido de amnistía realizado por Peredo y Justiniano, para los procesados en el denominado caso terrorismo, sumó el respaldo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la oposición política del país. Incluso se pidió que se amplíe a otros considerados perseguidos políticos.



"El Gobierno ha consolidado la imagen y el posicionamiento del Gobierno; sin embargo, este problema del juicio erosiona a los sectores de la sociedad cruceña porque involucra a personajes muy conocidos de Santa Cruz", dijo a EL DEBER el exembajador en Brasil.



Puedes ver: Proyectan ley de amnistía a "perseguidos políticos"



La enfermedad del general Gary Prado fue uno de los casos que movió a ambos a hacer esta petición. “Pese a que estuvimos en bandos distintos durante la guerrilla, lo hacemos por humanidad”, agregó el exintegrante del movimiento subversivo de Teoponte de 1969, ‘Chato’ Peredo.