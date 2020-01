Yungas instala un cerco a la plaza Murillo por más coca

Un nuevo conflicto se cierne sobre La Paz. Los cocaleros de Yungas marcharon y luego iniciaron una vigilia en los ocho accesos a la plaza Murillo, en la sede de Gobierno. La dirigencia comenzó esta batalla en las calles para retirar del tratamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que les concede 13.000 hectáreas de coca y 7.000 al trópico de Cochabamba.



El jueves, con lágrimas en los ojos, el cocalero yungueño Ernesto Cordero renunció a su cargo como viceministro de la coca y desarrollo integral y conminó al oficialismo: “Quiero rogar al Estado que no nos sorprendan así, por favor somos Yungas, somos productores por favor. Yo quiero rogar, con sinceridad, no nos abusen así, somos cocaleros”.

La movilización se produjo porque una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que otorga 7.000 hectáreas de coca al trópico y 13.000 a Yungas, con lo que les aumenta solo 1.000 hectáreas. Más de lo estipulado en la ley 1008.



El presidente de la Asociación de Productores de Coca de Yungas (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, explicó que el problema pasa por el rendimiento de la tierra. “Rechazamos que nos pongan cantidad (13.000 hectáreas), nuestras tierras están cansadas. Pedimos coca renovable, permanente y de por vida”.



El dirigente señaló que en Yungas se cosecha cada tres meses. En Chapare, cada dos. “Nosotros, de un cato sacamos cuatro taques (bolsa de 50 libras), ellos 15 o 16. Eso es injusto”. Los yungueños pelearán porque el proyecto de ley que se discute en la Asamblea no limite la extensión, sino una cantidad que sea razonable y justa. Por ello marcan en el texto un ‘cordón tradicional’ y esperan cultivar en esa área sin restricciones. Eso se juegan. Sin embargo, la dirigencia evita mencionar una extensión concreta.



En el oficialismo rechazan rotundamente esta propuesta. “El Gobierno no aceptará libre cultivo de coca, como proponen los hermanos de Yungas”, dijo el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.



El presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS), envió ayer por la tarde un mensaje a los cocaleros: “La Asamblea Legislativa Plurinacional no va a considerar este tema el fin de semana. No hay una fecha, está pendiente la realización de una reunión entre el presidente y los dirigentes del sector para ver avances y acuerdos, sugerimos que realicen su planificación en base a los resultados de ese encuentro. No hay fecha definida”, puntualizó Gonzales.



Circuló la versión de que esa reunión se realizaría mañana. Franklin Gutiérrez aseguró que no hubo convocatoria, pero manifestó que “estamos prestos, pero debe respetarse la zona tradicional”.



Sobre levantar la medida, dijo: “Así a veces nos quieren manipular, no permitiremos aunque venga el Carnaval, en esos días perdimos el mar. No por fiestas vamos a perder, nos vamos a movilizar hasta hacernos respetar”.

La diputada Romina Pérez (MAS) aseguró que las extensiones fueron debatidas. “El consenso es ceder, pero de ambas partes. Son temas que conciernen a todo el país y no solo a los productores”