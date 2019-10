Pese a controles, aumenta el caos en los mercados

Mercados como La Ramada y Mutualista, y la Feria Barrio Lindo registran, días previos a la Navidad, un intenso movimiento de gente que llega en busca de regalos. A la par el gobierno municipal, a través de sus diferentes reparticiones, realiza una serie de operativos para evitar la comercialización de alimentos en mal estado y el expendido de artículos no autorizados.



“Es bueno que los de la Alcaldía mantengan estos operativos todo el año, no solo por estas fiestas”, dijo Carolina Rengel, una ama de casa que observaba a los veterinarios municipales mientras mostraban a la prensa los más de 15 kilos de carne de cerdo en mal estado decomisados. Por la tarde se retiró más de 25 kilos en el mercado Espinal Dorado.



Sonia Rueda, directora de Abastecimiento y Mercados, explicó que hasta el momento la comuna retiró más de 2,5 toneladas de carne podrida, que pretendía ser vendidas a la población.



Gary Antelo, responsable del programa Mercado Saludable, recomienda a la población observar los productos cárnicos que compra, para evitar ser víctimas de algunos vendedores inescrupulosos que comercializan carne en mal estado.



De acuerdo con Antelo, hay equipos de control en centros de abastecimiento del Plan Tres Mil, Villa Primero de Mayo, Pampa de la Isla, Alto San Pedro, entre otros.



Además del control de los productos, los equipos de fiscalización también se encargan de verificar si todas las personas que colocan sus puestos de venta en los alrededores de los mercados, cuentan con autorización. También exigen que se respeten los espacios para la circulación de la gente.



Ayer en la zona de La Ramada se decomisaron 20 cajas de sidra no autorizada para su venta. Hubo un comerciante que para evitar el decomiso, quebró las botellas en la calle.



Desde mañana y hasta el viernes 25, en la Feria de Barrio Lindo los comerciantes rematarán sus productos.



Caos vehicular

Otro de los problemas que debe enfrentar la población en estos días es el caos vehicular, que en zonas como el mercado La Ramada o la Feria Barrio Lindo son un dolor de cabeza para los conductores. Los comerciantes han copado las aceras y camellones.



“Deberían enviar más policías porque la gente no respeta los semáforos”, reclamaba el conductor René Pinaya, un taxista que intentaba pasar la zona de la feria poco después de las 13:00.



La ‘trancadera’ de vehículos que se forma en la feria provoca caos desde la avenida Brasil y casi segundo anillo, lo mismo que sobre el cuarto anillo y avenida Tres Pasos al Frente. Tránsito ha dispuesto efectivos para controlar estas zonas caóticas.