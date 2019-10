La Paz, entre las ciudades más contaminadas

Un informe parcial de la Organización Mundial de la Salud señala un dato alarmante: La Paz es la segunda ciudad más contaminada de América Latina, detrás de Lima (Perú).



Paraguay, Nicaragua y Panamá no participaron en el informe y la mayoría de los países solo enviaron datos de las ciudades capitales, por lo que la Organización reitera, según la cadena BBC, que el informe no es definitivo.



Los principales factores de contaminación en una ciudad se producen como consecuencia del tráfico, sistemas de refrigeración y calefacción, la industria y los restos de basura, explica la BBC. A partir de ello, se supondría que las ciudades con mayor cantidad de habitantes deberían ser las más contaminadas.



Sin embargo, ciudades enormes como Sao Paulo, México DF o Buenos Aires no lideran la lista. Después de Lima (Perú) y La Paz, siguen San Salvador (El Salvador), Santiago (Chile), Tegucigalpa (Honduras) y Bogotá (Colombia).



El informe explica que, dejando de lado las ciudades capitales (y sede de Gobierno en el caso boliviano), la ciudad chilena de Coyhaique (sur) tiene los niveles más altos de polución en la región y supera, incluso, el de Lima pese a tener solo 63.000 habitantes.



El principal factor es que en la localidad se emplea leña para calentarse y cocinar, algo que contamina mucho más, según el informe.



Una de las mayores crisis de salud pública



Se estima que cada año mueren de forma prematura unos siete millones de personas por enfermedades relacionadas con la polución, explica la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medioambiental y Determinantes Sociales de la OMS a la BBC y califica la cifra de "inaceptable".



Para el estudio, la OMS mide dos tipos de material particulado, el PM10 y PM2,5. La diferencia entre ambas radica en el tamaño de la partícula contaminante -como sulfato, nitratos y carbono negro- que penetra en los pulmones y el sistema cardiovascular.