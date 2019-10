Así podrás ver TV desde tu 'celu' con Cotas Play

Cotas implementó por primera vez en Bolivia el servicio Cotas Play, una plataforma que te permite ver la televisión en directo desde cualquier dispositivo móvil (celular o tableta) sin ningún costo adicional. El servicio arranca con siete canales; tres locales (Unitel, Red Uno y Pat) y cuatro internacionales (ESPN, Space, TNT, Cartoon Network) pero aumentarán gradualmente.



Javier Vaca Diez, gerente de comercialización de Cotas, dijo que los canales locales se pueden ver sin necesidad de que el usuario sea socio de la cooperativa cruceña; sin embargo, para disfrutar del contenido de los canales internacionales, es necesario que el usuario esté abonado al plan Full HD Digital (330 bolivianos) o satelital (189 bolivianos).



“Los socios que tengan estos planes deben suscribirse llamando a los números 800-12 2020 o al 103, pedir su número de contrato, colocar su usuario y en cuestión de 5 minutos podrán disfrutar de esta modalidad de ver televisión en directo desde dispositivos móviles”, indicó Vaca Díez.



¿Cómo acceder a Cotas Play?



Es necesario que el usuario disponga del servicio de televisión paga que Cotas provee a sus abonados y contar con una velocidad de conexión a Internet de por lo menos un megabit. El mecanismo opera a través del enlace www.cotas.com/cotasplay.



Al ingresar a este vínculo, para habilitarse las señales internacionales, previamente es preciso registrarse, en el mismo dispositivo móvil, introduciendo el número de contrato que posee cada abonado de televisión de Cotas.



Cotas Play podrá verse en un domicilio desde tres dispositivos móviles simultáneos; si en la familia hay cinco integrantes, todos podrán ser abonados pero solo tres podrán ver el contenido al mismo tiempo.



El servicio, al que se puede acceder desde cualquier parte de Bolivia, no tiene ningún costo adicional, estando disponible para quienes tienen el paquete Full HD en las modalidades Satelital o Digital.

Beneficios de Cotas Play



No solo te permite disfrutar de la televisión en cualquier parte del país sino que algunos canales cuentan la opción que permite recuperar programas que han quedado grabados, o acceder a un número de películas disponibles.



El acceso es directo, no requiere instalación ni bajar ninguna aplicación. Los interesados que deseen ampliar la información, pueden consultar llamando al 800-12 2020 o al 103, o apersonándose a un punto de atención o ventas de Cotas.