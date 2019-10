Disney crea su primera princesa latina en base a la Miss Universo

La compañía de entretenimiento, Disney, creó y presentó al mundo oficialmente este jueves a su primera princesa latina. Aunque, eso sí, tendremos que esperar hasta el 2016 para verla en televisión con su propia serie.



Lo curioso es que este anuncio se realizó a pocos días de la elección de la colombiana Paulina Vega en Miss Universo y que la princesa latina se le parece mucho a ella, según manifestaron algunos medios internacionales.



Después de la controversia que causó "La princesa Sofía" (Sofía The First), de quien se rumoreó era la primera princesa hispana en ser creada por el estudio de animación y que de latina no tenía sino el nombre, llega Elena de Avalor, quien sí es súper latina.



Con 16 años e inspirada en el folclore de varios países latinos, a Elena la veremos por primera vez en un episodio de "La princesa Sofía" y en el 2016 se tomará la pantalla chica con su propia serie llamada Elena de Avalor, en la que compartirá aventuras con su hermana Isabel, el abuelo Tito y la abuela Cici.



La historia comienza cuando el enemigo de Elena, Shuriki, la transforma en un amuleto, que es el que Sofía carga en el cuello, sin saber que es una persona. Un día Elena logra regresar a su forma humana y volver a casa.



Medios internacionales han aplaudido el hecho de que Disney por fin haya dado la importancia de tener a una latina entre sus princesitas, para que las niñas del continente se sientan representadas.



Disney describe a Elena como “una adolescente audaz, cariñosa, divertida e inteligente que vive una historia de cuento de hadas inspirado por la diversidad de las culturas latinas”.

Críticos de medios internacionales hallaron en Paulina Vega, Miss Universo, un gran parecido con la nueva Princesa de Disney.

¿Vos qué crees?