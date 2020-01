Oliva pide ayuda a Evo Morales desde Bermejo

El gobernador Adrián Oliva no asistió a los actos protocolares por los 191 años de la independencia de Bolivia en la ciudad de Tarija, pero lanzó un pedido desde Bermejo al presidente Evo Morales para que ayude con 200 millones de dólares.



Según Oliva, ese monto está destinado para pagar compromiso y evitar la paralización de proyectos en el departamento.



La autoridad le recordó al presidente Morales que Tarija en los últimos años aportó con $us 20.000 millones por la explotación del gas natural.



“Necesitamos el uno por ciento de esos 20 mil millones de dólares para resolver los problemas que tiene el departamento de Tarija, para pagar todas las obligaciones y las deudas porque hoy solos no podemos afrontarlas”, expresó Oliva que participó en los festejos de la patria en la ciudad de Bermejo, en la frontera con la Argentina.