La música de los grandes no se detiene

El mercado internacional de la música se mueve. Hasta la primera mitad de este año, reconocidas estrellas de diversos géneros, especialmente del rock y del pop, han dado a conocer sus nuevos materiales y por estos días se anuncian más lanzamientos.

Aunque a muchos les parezca increíble, los Rolling Stones han vuelto a grabar y anuncian una nueva gira. Con 55 años de carrera, la mayor banda de rock de la historia indicó que sacará nuevo material titulado On air in the sixties.

El disco contará con 15 canciones inéditas y también traerá un libro homónimo con fotos, entrevistas y material retrospectivo, el cual recopila las primeras apariciones de la banda inglesa en radio y televisión durante la década de los 60.

Un contemporáneo de los Stones y uno de los dos sobrevivientes de los Beatles (el otro es Paul McCartney), Ringo Starr, dio a conocer su decimonoveno álbum solista: Give more love. Saldrá a la venta en septiembre y contará con 10 sencillos.

Este es el primer disco del ex baterista de los ‘fabulosos cuatro’ desde 2015, cuando sacó Postcards from Paradise.

Y por si hacían falta más británicos, Coldplay anuncia Kaleidoscope, un EP formado por cinco canciones que cuentan con la colaboración de Brian Eno y Markus Dravs. Estará en formatos digital y streaming a partir de hoy.

El rock no deja de traer novedades. Nine Inch Nails, la banda de Trent Reznor, anunció varias para 2017, y está cumpliendo. El grupo del género industrial pone en agenda para el 21 de julio el lanzamiento de su próximo EP titulado Add violence.

Pop y algo más

Referente del electropop, Calvin Harris ha editado su quinto álbum Funk wav bounces Vol. 1, con colaboraciones que reflejan los sonidos de soul, disco y funk que influenciaron al DJ escocés.



Jay-Z estrenó hace pocos días su nuevo álbum 4:44 y las redes sociales explotaron. El esposo de Beyoncé presenta como primer corte el tema Lemonade, que lanzó inicialmente a través del servicio digital de música Tidal. Por su parte, la nueva canción de Kesha, Woman, una pieza con tinte feminista, será parte de su álbum Rainbow.

En español



JLO también tiene que mostrar. La cantante neoyorquina estrenó su sencillo Ni tú ni yo, interpretado junto a los cubanos de Gente de Zona. La canción es parte de su disco en español y que tiene como productor a su exesposo, Marc Anthony.



El ídolo del rock argentino Charly García se suma a esta lista de novedades con Lluvia, el segundo sencillo de Random, su más reciente disco de estudio y el primero producido por él mismo, y que tuvo como primer single La máquina de ser feliz.



El cantautor uruguayo Jorge Drexler presentó esta semana algunos de los temas de su nuevo trabajo Salvavidas de hielo a través de Facebook e Instagram.

Finalmente, llega Versus, un álbum conjunto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Con singles como Cuando un hombre te enamora y Más buena, contiene duetos con temas originales y clásicos.