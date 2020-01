El FBI niega que haya una célula terrorista en EEUU

Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que no están buscando a otros sospechosos en conexión con los bombazos del fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey, y que no tienen razones para pensar de que hay una célula terrorista activa en esa región.



"No tenemos ninguna indicación de que haya una célula operativa en el área o en la ciudad", dijo el subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, Bill Sweeney, en una conferencia de prensa.



Por su parte el alcalde de Nueva York Bill de Blasio cada vez hay más evidencia que apunta a que fue un acto terrorista.



"Tenemos todas las razones para creer que fue un acto de terror", dijo este lunes durante una rueda de prensa.



La Policía de Nueva Jersey capturó a Ahmad Khan Rahami, de 28 años, sospechoso de la explosión que ocurrió en Manhattan el sábado y que dejó 29 heridos.



Las autoridades determinaron que Khan Rahami fue responsable de las explosiones en Nueva York y Nueva Jersey.



La captura se produjo después de un intercambio de disparos con la Policía en Nueva Jersey.



El sospechoso fue llevado a un hospital y está siendo tratado en el quirófano. Los cuatro policías que resultaron heridos en el tiroteo durante su captura se encuentran fuera de peligro.



El hombre fue identificado por huellas dactilares y fue capturado en un bar. Según informaron las autoridades, el dueño del lugar identificó a Rahami y se comunicó con la policía.