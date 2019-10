¿Viste a Cristian Castro bailando en Potosí?

Cristian Castro demostró que no solo sabe encantar al público con su voz, sino también, que es un "maestro" para adecuarse a cualquier ritmo musical y sacarle brillo a las pistas de baile. Esto último fue lo que se pudo ver el pasado viernes cuando, vestido con un chaleco y un "chulu", acompañó al grupo de baile de Huachacalla en el acto de bienvenida que le organizaron en Potosí.



Una cueca y un tinku fueron los ritmos que hicieron "mover el esqueleto" al intérprete de Azul y vuélveme a querer mientras era acompañado por los aplausos y algunas risas que dejaban escapar quienes presenciaron el acto preparado en espacios de la Casa de la Moneda.



Cristian llegó a Potosí para abrir el Festival Internacional de la Cultura y no dudó en mostrar en sus cuentas de redes sociales, lo bien que la pasó en Bolivia. "Es un pueblo ejemplar; el sur me va", dijo.

,

Recorrido cultural



Dentro de las actividades que hizo, Castro hizo un recorrido por el museo de la historia de la Villa Imperial. El artista recibió la declaración de "Huésped Grato". Un casco de minero y un aguayo también le fueron obsequiados.,

Bailando cueca y tinku en la Casa de la Moneda de Potosí, la ciudad más alta del mundo, 4000 mts!!!! pic.twitter.com/lCCDLmgseZ— Cristian Castro (@CristianCastro) 17 de julio de 2016 n

,,