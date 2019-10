Registran cuatro nuevas muertes por influenza

El director del Servicio Departamental de Salud, Joaquín Monasterio, informó que se registraron cuatro muertes más por la influenza en Santa Cruz. Con estas suman a 19 las víctimas en el departamento, ninguna había recibido la vacuna que protege contra esta enfermedad.



La autoridad aclaró que se tratan de pacientes que permanecieron en terapia intensiva en los hospitales la ciudad y que ahora el Comité Técnico Científico ha hecho el análisis de cada uno de los casos y ha determinado que fallecieron por esta gripe.



Los cuatro fallecidos son hombres. Entre ellos había un paciente de 57 años, de El Torno, que estuvo en terapia intensiva en el San Juan de Dios. No tenía ninguna enfermedad de base, pero la complicación de la enfermedad derivó en su muerte.



También una persona de 42 años que tenía una insuficiencia renal murió después de permanecer ocho días de estar internado. Otro paciente de 60 años tenía como enfermedad de base diabetes, hipertensión e insuficiencia renal. La cuarta víctima era de 62 años, con un problema pulmonar.



Sobre los casos, el Sedes informó de que hay 549 casos, de los cuales 495 tienen A H1 N1.



Las autoridades recomiendan acudir al centro de salud ante cualquier síntoma de gripe, porque todos los fallecidos no acudieron a buscar atención médica en los dos primeros días que es fundamental para el tratamiento.



Recomiendan a las personas que son grupos de riesgo que no han sido vacunadas que acudan a buscar la vacuna. También piden que mantengan las medidas preventivas como mantener las manos limpias, no asistir al trabajo o al colegio cuando tenga síntomas de resfrío.