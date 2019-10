Gobierno desahucia cita con marchistas en La Paz

Para el Gobierno el diálogo con las personas con discapacidad ya tuvo lugar y se desahucia cualquier acercamiento con el sector movilizado en La Paz, tras que ayer se truncara la cita por diferencias sobre el pedido de intermediación.



"Para nosotros el diálogo ya se ha dado, hay una acuerdo de 42 puntos. Nos parece poco serio que ahora digan que les enviemos otras notitas, eso no tiene sentido, creemos que no es serio", manifestó hoy el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.



Ayer cinco ministros esperaron a los dirigentes de la caravana en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), mientras que representantes del sector en conflicto estaban dentro de la Defensoría del Pueblo, esperando a las autoridades.



"Ellos optaron por hacer un show político en las oficinas del Defensor del Pueblo. Es inviable el bono de 500 bolivianos, se los dijimos y tenían la oportunidad de entablar el diálogo con cinco ministros para que se atiendan sus demandas", agregó la autoridad.



El Gobierno critica además la labor de Rolando Villena. "Lamentamos la actitud del señor Rolando Villena que en las últimas horas de su gestión se prestó a este juego, que nos parece no contribuye en nada para resolver este conflicto, un conflicto que va descendiendo en cuanto a su intensidad, pero que nos sigue preocupando".



La caravana de personas con discapacidad envió una nueva nota al presidente Evo Morales, instando a que asista a un nuevo diálogo, sin embargo Rada dijo que "no, no (vamos a asistir) creemos que no tiene sentido y no es serio". Se anticipa que llegarán a La Paz personas para reforzar la protesta.