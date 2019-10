Antelo propone comprar helicópteros-ambulancia

El candidato a gobernador de Nuevo Poder Ciudadano (NPC), Germán Antelo, explicó que tiene un programa de gobierno de siete puntos en el que los pilares fundamentales son la seguridad ciudadana y la salud. El exsenador no supo indicar con exactitud el patrimonio que posee e indicó que, en caso de ser elegido gobernador, coordinará con los gobiernos central y municipal las obras para Santa Cruz.



“Vamos a crear un centro de monitoreo de emergencias para identificar cualquier emergencia en el departamento. Crearemos un sistema de ambulancias aéreas y comenzaremos con un helicóptero”, propuso Antelo en una entrevista con EL DEBER.



Según el candidato, implementar un helicóptero-ambulancia es cuestión de voluntad política y aseguró que existen los recursos económicos. “El helicóptero se puede comprar con la mitad de los recursos que se utilizan en comunicación de la Gobernación, que son unos 23 millones de bolivianos”, dijo.



En la misma línea, el candidato promete consolidar hospitales del tercer nivel en las macrorregiones de la Chiquitania, los Valles, el Chaco y el Norte Integrado.



“Vamos a consolidar un centro de cirugías de alta complejidad en la capital, es decir, un hospital de cuatro nivel”, indicó.



Consultado acerca del patrimonio del candidato, Antelo no supo indicar con exactitud la fortuna que posee. “No recuerdo exactamente cuánto tengo (patrimonio), pero está en la Contraloría. El monto exacto no sé, pero tengo mi casa, mi auto, mi quinta y soy socio de Diagnosis”, dijo Antelo.



Guardia departamental contra la inseguridad



El candidato a gobernador también propuso la creación de una guardia departamental para que ayude a la Policía a prevenir delitos.



“Planteamos hacer una ley de seguridad ciudadana que reglamente la ley de seguridad nacional para que pueda ser implementada en Santa Cruz. Vamos a crear una guardia departamental que trabaje coadyuvando a la Policía”, indicó Antelo.



El candidato también planteó construir un centro penitenciario de alta seguridad y luchar contra el narcotráfico con una política de coca cero.



En caso de ser elegido gobernador, Antelo aseguró que trabajará de manera coordinada con los niveles central y municipal, a fin de coordinar obras y programas. También indicó que implementará leyes departamentales para impulsar el transporte interprovincial y el fomento al turismo.



“Trabajaremos de manera coordinada con los gobiernos municipales para consolidar los centros de salud de primer y segundo nivel. También potenciaremos el turismo e implementaremos un fondo ganadero y agrícola”, indicó