La salud y su nueva autoridad bumerán

¿Sabrá la mayoría de la población por qué hubo paro médico hace unos días? Mucho me temo que no, dada la aprobación de muchos a la acción legal del defensor del pueblo en contra de la protesta, que fue al final declarada ilegal. No es difícil conseguir ese aval para censurar prácticas que son molestas para quienes nada tienen que ver directamente con algún conflicto. Ya quisiéramos muchos que el defensor actuara de la misma manera frente a cualquier otro gremio que para, bloquea y hasta guasquea a quienes no se adhieren a las medidas extremas. Pero no es así. Todo depende de qué lado están los que paran.

Es innegable que la huelga de los médicos molestó a muchos, sobre todo a los enfermos que esperan semanas o meses para conseguir fichas de atención en las diferentes cajas, más aún a los que sortearon emergencias médicas haciendo malabares. Una realidad constante en el sistema de salud, haya o no paro de médicos o de trabajadores del sector, y que es resultado del abandono de las obligaciones de las autoridades de Gobierno de salud. Nada menos que quienes hoy impulsan un nuevo ente para, supuestamente, “garantizar y defender los derechos del usuario” de ese ineficiente sistema nacional.

Es contra la creación de ese ente que los médicos se movilizaron esta vez. Digo esta vez, porque desde al menos cinco años no pasa una gestión sin algún paro médico: en 2012 fue contra las ocho horas de trabajo; en 2014, contra la presencia de médicos cubanos; en 2015, por más ítems, y así por delante. El último paro fue para resistir a la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, creado por DS 3091 en febrero. Una autoridad que, de cumplir fielmente lo que le manda el decreto, tendría que castigarse a sí misma, como representante del principal responsable del SNS: el Gobierno central.

¿Alguien duda de que el Gobierno es el principal responsable de la falta de garantías en el sistema de salud? El Ejecutivo, y también el Legislativo, sin dudas, ya que de ambos depende la aprobación de políticas públicas y presupuestos adecuados para salud. ¿Cómo pretenden exigir la atención adecuada de los asegurados si son incapaces de garantizar recursos humanos y materiales necesarios para que el sistema funcione? Pasaron 10 años y el Gobierno no supera las deficiencias que arrastra el sistema desde hace décadas.

Por el contrario, vamos para atrás, como lo reflejó el ranking de Bloomberg divulgado en 2016, que situó a Bolivia como el país con peor salud entre los sudamericanos. Una realidad que no se revierte con más burocracia y control político.