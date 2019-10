López llama a movilizar a la oposición en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión convocó a una manifestación "bajo estricta disciplina no violenta" de toda la oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el sábado 19 de septiembre.



El llamado del político se hizo mediante una carta que fue leída por su esposa Lilian Tintori en la plaza José Martí de Chacao, en el este de Caracas, donde fue detenido hace más de año y medio. "Que ese sábado (19 de septiembre) se convierta en el inicio del camino que abrirá las puertas del cambio", afirmó López en la misiva.



"No me arrepiento en lo más mínimo de la decisión que tomé (…) Las grandes causas ameritan grandes sacrificios”, expresó López en su carta y añadió que se siente fuerte y decidido a levantarse "una y otra vez para lograr el cambio que necesita el país”.



"Esto pronto terminará en paz"



Por otra parte, en una entrevista con la cadena CNN, Tintori relató su reacción al escuchar la sentencia: "me salían lágrimas de ver a un hombre fuerte, que está pagando por un crimen que nunca cometió y que sueña con ver hospitales que curen, educadores que eduquen y una mejor realidad para Venezuela".



La esposa del líder de la oposición aseguró que "el país pide justicia", a su vez dedicó palabras de esperanza a los venezolanos: "Animo y fuerza, esto pronto terminará en paz".