Evo atribuye a estabilidad política el éxito ante Chile

El presidente Evo Morales dijo que el fallo favorable al país de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre su competencia para tratar la demanda marítima, no hubiera sido posible sin la estabilidad política y social que a su criterio atraviesa el país.



"Si no tuviéramos estabilidad social y política, con seguridad no hubiéramos dado pasos importantes en La Haya, en la CIJ", manifestó Morales en su discurso durante el acto de entrega de obras en Pando, transmitido por Bolivia TV.



Morales pidió entender la importancia de garantizar la estabilidad, mientras en el país se impulsa la modificación parcial de la Constitución Política del Estado para habilitar la reelección del presidente y vicepresidente.



El presidente destacó el desempeño del equipo internacional para la demanda marítima y felicitó a Eduardo Rodríguez Veltzé.



La Corte Internacional de Justicia se declaró competente el 24 de septiembre para tratar la demanda marítima boliviana a fin de obligar a Chile a dialogar para una salida soberana al mar.



Kerry trató de ser neutral



Morales manifestó que Chile no tiene argumentos para rechazar la demanda y aseguró que la aspiración nacional cuenta con el respaldo de la comunidad internancional.



"El secretario de Estado de Estados Unidos trató de ser neutral y finalmente dijo que se resuelva ese problema del mar entre Bolivia y Chile", indicó.



