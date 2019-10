Todo acto que Evo haga ahora es proselitista

Todo acto que haga el presidente en este momento, que involucre cobertura mediática y se haga con presencia de sus candidatos a gobernador o a alcalde, tiene un tinte proselitista, es parte de la campaña; eso no se puede ocultar.



Ahora, el problema de la seguridad ciudadana no es exclusivo de la Policía. Si bien es necesaria la reasignación de más agentes, la inseguridad ciudadana no se resuelve solamente con tener policías en las calles.



El problema es estructural, tiene que ver con acceso a la educación, con el desempleo, con la desintegración familiar. Esos factores están incidiendo en el aumento de la delincuencia y, obviamente, en la falta de un control mucho más efectivo en el tema migratorio.



Asimismo, la falta de coordinación institucional es deplorable. No hay un sistema integrado de antecedentes penales, de registro de personas, al que cualquier institución pueda tener acceso para obtener información.

A ninguno de los candidatos los he escuchado con una propuesta integral, todos creen que la solución pasa por mayor presencia policial en las calles y solo es una de las aristas del problema de seguridad ciudadana. Mientras no se ataque a profundidad los otros temas, la delincuencia seguirá creciendo y puede sobrepasar la capacidad institucional desde un punto de vista coercitivo.

,

"La delincuencia

se multiplica

sin políticas adecuadas; la gente sin empleo busca de dónde sacar plata"

Creo que los candidatos no proponen un plan integral porque implica un compromiso intergubernamental entre los distintos niveles del poder público. Como no existe un buen grado de coordinación entre esos organismos, nadie quiere tratar el asunto a profundidad.

Seguiremos igual mientras que no haya una situación que involucre a todos los actores. Vamos a tener más delincuentes muertos en enfrentamientos con la Policía, pero no frenará el crecimiento de la criminalidad