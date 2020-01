Reportan tres accidentes laborales en menos de 24 horas

Tres trabajadores han sido víctimas de accidentes laborales ocurridos en menos de 24 horas en la capital cruceña.



Uno de estos hechos se registró por la mañana en el campus de la Universidad Gabriel René Moreno,

cuando el albañil José Guarachi cayó desde el quinto piso de un edificio en construcción. Tiene graves lesiones en la columna y está en terapia intensiva en una clínica privada.

Según César Lazcano, efectivo de la Unidad de Bomberos, el trabajador no presentaba medidas de seguridad. "No tenía arnés, tampoco casco, pero después de que cayó lo trasladaron a otro sector y recién le pusieron el arnés y querían también ponerle el casco; sin embargo, nosotros gritamos que no se lo pongan porque estaba ensangrentado en su cabeza", contó una testigo.

Otro caso sucedió a las 18:00 en la zona de la radial 19 y cuarto anillo, cuando Giovanni Pantoja Valverde (18), que trabajaba como cargador, murió al ser aplastado por piedras lajas cuando se aprestaba a bajar la carga junto con otras dos personas. Se sabe que uno de sus compañeros sufrió lesiones y otro logró salir ileso.

El tercer caso sucedió en una empresa en el Parque Industrial, donde falleció un trabajador de 62 años